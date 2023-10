Лойд Остин: Не съм виждал НАТО по-силна и единна

Н е съм виждал НАТО по-силна и единна, заяви министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин в централата на алианса в Брюксел, където пристигна за участие във втория ден от заседанието на своите колеги. Основното ни внимание е насочено към подобряването на отбранителните способности на пакта, добави той.

Знам, че споделяте възмущението ни от събитията в Израел и решимостта ни да подкрепяме страната в правото ѝ на самоотбрана, обърна се той към генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Очаквам днес да обсъдим решенията, взети на срещата на пакта във Вилнюс, добави Остин.

Good morning from @NATO HQ. I look forward to great discussions with my NATO defense counterparts as we work together to strengthen the alliance, advance mutual goals, and ensure our collective defense and security. #WeAreNATO pic.twitter.com/X9HKZHfiEo