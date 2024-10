Любовна измама: 20 години жена е във връзка с полицай под прикритие

Ш окиращото предателство на полицай под прикритие порази свет -мъжът умело е мамил половинката си 19 години, през които те изградили семейство и станали родители.

Прикрит зад фалшива идентичност, той майсторски манипулирал своята приятелка, представяйки се за успешен бизнесмен, без да сподели истинската си професия, име или минало. Дори е използвал фиктивната си самоличност при акта за раждане на сина им.

През 2020 г. жената с псевдоним "Мери" разбира жестоката истина. Няколко английски институции и висши служители са били уведомени за случая, но не са информирали жертвата и семейството ѝ години наред.

Независимата служба за полицейско поведение (IOPC) разследва висши служители от полицията в Ейвън и Съмърсет, които са знаели за връзката на служителя под прикритие още през 2013 г.

През 2020г. властите уведомяват Мери, че бащата на децата ѝ е използвал фалшива самоличност, предназначена за тайни полицейски операции.

CPS declined to charge undercover police officer who deceived woman into 19-year relationship.



Prosecutors did not hear evidence from victim before deciding not to charge officer for misconduct#spycops #InstitutionalSexism https://t.co/5aWO0hR0qv