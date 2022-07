Любовна афера на Мъск развежда съосновател на Google

И лон Мъск е имал връзка с Никол Шанахан, съпругата на съоснователя на Google Сергей Брин, който подаде молба за развод в началото на януари, твърди източник на "Уолстрийт Джърнал".

Приятели на двойката казаха, че романът на Мъск с Никол е това, което е накарало милиардера на Google да се разведе със съпругата си.

Elon Musk’s allegedly banged Google co-founder Sergey Brin’s wife leading to the couple’s divorce filing. The two are apparently no longer friends. ⁦@elonmusk⁩ https://t.co/87JEc3fSe6