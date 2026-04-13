Почина певицата Маргрет Николова

Н а 97 години почина Маргрет Николова - един от най-ярките и емблематични гласове на българската поп-музика, съобщиха от Българската национална телевизия.

Повече от 50 години на сцената, Маргрет Николова е изнесла над 9400 концерта,

а богатият й ререртоар съдържа повече от 600 песни. За нея композиторката Зорница Попова създава музиката към песента „Да бъдеш жена“ по текст на Блага Димитрова. Сред другите композитори, писали за нея песни, са Тончо Русев, Йосиф Цанков, Светозар Русинов, Ангел Заберски, Петър Ступел.

Печели голямата награда за българска песен в първото издание на „Златния Орфей“ през 1969 г. с песента „Сън сънувах“

по музика на Атанас Бояджиев и текст на Богомил Гудев. В същата година е наградена и в конкурса „Мелодия на годината“.

„Животът ми е песен и песента е моят живот, заявява през в интервю за БТА поп певицата през 2018 г., когато празнува 90-годишния си юбилей. Тя отбеляза, че „по отношение на творческата си дейност е изживяла прекрасно, красиво, мелодично време“.

„Не слязох от сцената 70 години - какво по-хубаво от това? Хубавите неща не трябва да подлежат на промяна, а да се пазят и продължават. Доволна съм от живота си на певица и съм щастлива", казва Николова, като акцентира, че най-любимите й концерти са били тези в армията. Така че концертната ми дейност в армията ми даде много незабравими мигове, заяви тя. „Армията ми даде много. Първо: желязна дисциплина, нещо нетипично за хората на изкуството. Армията ме научи винаги да следя за перфектния си външен вид - от главата до петите. Армията ме научи на подбор на материала - песента да е преди всичко със съдържателен текст“, посочва Маргрет Николова.

Тя казва още, че природата е магията, която я презарежда вече цели 90 години. Доброто, ведро настроение, положителните мисли, позитивизмът, добронамереността, слънчевата усмивка - всички тези добродетели на състоянието на духа спомагат за дълголетието, убедена съм, смята Маргрет Николова и добавя, че много се вълнува от всичко, което се случва както в страната, така и в чужбина.

Маргрет Николова е родена на 10 октомври 1928 г.

От 1945 г. до 1948 г. тя е била солистка на художествения ансамбъл „Лиляна Димитрова“ при Централния комитет на Работническия младежки съюз. През 1951 г. завършва Държавното музикално училище в София със специалностите „пиано и пеене“. От 1948 г. до 1960 г. работи в Представителния ансамбъл на МВР. През 1960 г. постъпва в смесения хор на Българското национално радио. От 1963 г. до 1977 г. Маргрет Николова е солистка на Армейския естраден състав към Театъра на народната армия.

Сред най-известните песни от репертоара й са: „Любовта на юнгата“ по стихове на Ваня Петкова, „Пролет моя“, „Птици мои“, „Песен за майката“, „Целуни ме“, „Твоята китара“, „Ропотамо“, както и дуетните песни „Сън сънувах“ (с Кирил Семов), „Любили сме, любили“ (с Петър Петров), „Малка къща сред полето“ (с Георги Кордов) и „Альоша“ (с Георги Кордов).

За 70-годишната си концертна дейност е изнесла над 7500 концерти в страната и чужбина. През май 1966 г. Маргрет Николова е удостоена със званието „Заслужил артист“. През 1969 г. песента, която Маргрет Николова изпълнява заедно с Кирил Семов, „Сън сънувах“, печели голямата награда на фестивала „Златният Орфей“ за българска песен. Носителка на орден „Кирил и Методий“ втора степен (1964), на орден „Народна република България“ втора степен (ноември 1988), на наградата „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики /златен/ (28 ноември 2018 г.).