Тяло на мъж, изчезнал преди 28 години, е открито в топящ се ледник

Т ялото на мъж, изчезнал преди 28 години, бе открито в топящ се ледник в отдалечения и планински регион Кохистан в Пакистан, предаде BBC.

Овчар, който се натъкнал на добре запазеното тяло с непокътнато облекло в областта, известна като Лейди Вали в източната част на страната, подаде сигнал на властите.

Заедно с тялото била намерена лична карта с името Насеерудин. Полицията успя да идентифицира тялото и да го свърже с мъж, изчезнал през юни 1997 г., след като паднал в пукнатина на ледник в района.

Регионът е засегнат от намалял снеговалеж през последните години, което излага ледниците на силна слънчева светлина и ускорява процеса на топене. Експертите отбелязват, че откриването на тялото подчертава влиянието на климатичните промени върху ускореното разтапяне на ледниците.

„Това, което видях, беше невероятно“, каза овчарят, който намери тялото, Омар Хан, пред BBC Urdu. „Тялото беше непокътнато, а дрехите дори не бяха скъсани.“

Веднага след като полицията потвърди самоличността на тялото като тази на Naseeruddin, местните жители започнаха да предоставят допълнителна информация, допълни г-н Хан.

Насеерудин е имал съпруга и две деца. В деня на изчезването си той пътувал с брат си Катирудин, който разказа пред BBC Urdu, че двамата пристигнали в долината сутринта заедно с конете си и около обяд Насеерудин отишъл в пещера, от която така и не се върнал.

Катирудин започнал да го търси вътре, след което потърсил помощ от местните жители, но търсенето било безуспешно. Полицията посочи, че семейна вражда е принудила двамата мъже да напуснат дома си в този ден.

Според професор Мухамад Билал, ръководител на катедрата по околна среда в университета Comsats в Исламабад, при падане в ледник човешкото тяло бързо се замразява заради екстремния студ, което забавя процеса на разлагане.

„Впоследствие липсата на влага и кислород във вътрешността на ледника довежда до мумифициране на тялото“, обясни той.