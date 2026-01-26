Свят

Прекратиха издирването на изчезнал моряк в Северно море

Двайсет и девет годишният моряк е бил видян за последно на борда на кораба “Сонга Пърл“

26 януари 2026, 06:47
Източник: iStock/Getty Images

О перация за издирване и спасяване на член на екипажа, обявен за изчезнал от танкер в Северна Германия днес сутринта, беше прекратена, след като спасителните екипи установиха, че е невъзможно мъжът да е оцелял в ледената вода в продължение на часове, предаде ДПА.

Двайсет и девет годишният моряк е бил видян за последно на борда на кораба “Сонга Пърл“ (Songa Pearl) няколко часа преди да започне операцията по издирването около 6:00 сутринта (7:00 часа българско време), съобщи днес германското дружество за спасяване на корабокрушенци.

Издирването обаче беше прекратено днес следобед, тъй като вече не е имало надежда морякът да бъде намерен жив.

Дори и да е носил спасителен костюм, той не би могъл да издържи часове наред в ледената вода с температура около 1 градус по Целзий, заяви говорител на службата.

Танкерът е бил под малтийски флаг и пътувал от Антверпен до Гданск. Той е бил в германски води край пристанищния град Куксхавен, когато членът на екипажа е изчезнал, според германското дружество.

Инцидентът е станал на около 80 км източно от Бургас; шансовете да е оцелял са нищожни, твърдят експерти

Няколко кораба и хеликоптер са били мобилизирани за издирването на мъжа.

Въпреки многократните опити, спасителите не са успели да го открият.

Източник: БТА, Елена Инджева    
