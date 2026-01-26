Ръкописът на Войнич: Изкусна измама или ключ към изгубен език?

О бикновени зарове и карти за игра може би хвърлят светлина върху една средновековна загадка. Ново изследване, за което информира специализираното издание Cryptologia, показва, че специално разработен секретен шифър генерира текстове, които се доближават удивително до писмеността на Ръкописа на Войнич - без обаче да я дешифрира, предаде Deutsche Welle.

Шифърът на Войнич – неразгадана мистерия (видео)

Ръкописът, който никой не може да прочете

Like many collectors, I'm not generally a fan of facsimile manuscripts, but the facsimile of the Voynich manuscript produced (with the cooperation of the Beinecke Library) by the Siloe company in Spain is really quite remarkably well done. 1/4 pic.twitter.com/piLUQhbuTg — Incunabula (@incunabula) October 22, 2020

Според радиокарбоновата датировка Ръкописът на Войнич датира от 15-и век и съдържа около 38 000 думи, написани с неразшифровани и до днес знаци. Ръкописът е известен и със странните си илюстрации на растения, с астрономическите рисунки и емблематичните сцени на къпещи се голи жени. Съхранява се в Йейлския университет в САЩ .

Смята се, че през есента на 1912 г. антикварят Уилфрид Войнич попада на невзрачния том в йезуитски колеж близо до Рим, Италия . Намира го в сандък сред богословски произведения, на които никой вече не обръщал внимание. След като разгръща книгата, Войнич открива писмени знаци , които не се срещат в никоя библиотека по света.

Разкрита ли е тайната на една мистериозна книга на 600 г.

Оттогава се разпространява легендата, че търговецът на стари книги първоначално е сметнал произведението за сензационна находка в традицията на Леонардо да Винчи, като по този начин неволно е подхранил мита за "неразгадаем кодекс". Вече повече от 100 години лингвисти, криптолози и изследователи в областта на изкуствения интелект търсят решение - засега без особен успех.

Шифърът Найбе

I have secured an—accurate—high resolution copy of the Voynich Manuscript.



I of course will use DeepSeek-OCR on this but I will also be fine tuning the model on the details of the each entire page. Of course it is online to some degree, but this affords something extra… pic.twitter.com/A5rmyDmrZP — Brian Roemmele (@BrianRoemmele) November 9, 2025

В новото изследване научният журналист Майкъл Грешко представя шифър, който нарича Найбе - на името на игра с карти от 14-и век (Naibbe). Найбе първо трансформира латински или италиански текстове в единични и двойни букви с помощта на зарове, а след това ги криптира в "подобни на Войнич" знаци чрез шест таблици, които се избират с карти за игра. Таблиците са структурирани така, че честотата на символите и дължината на думите силно наподобяват Ръкописа на Войнич.

На Грешко му хрумва идеята за шифъра Найбе, докато изследва ръкописа, който той определя като един "очарователно мистериозен средновековен артефакт". Същевременно журналистът е наясно, че този подход не представлява ключ към окончателно разгадаване на мистерията. "Почти е сигурно, че шифърът Найбе не е начинът, по който е бил конструиран ръкописът", обяснява той. Грешко смята обаче, че неговият метод предоставя надежден инструмент за преминаване от латински към нещо, което много прилича на Ръкописа на Войнич.

Найбе не улавя всички нюанси и тънкости: позициите на определени думи в оформлението на редовете и някои честоти на употреба все още се отклоняват от оригинала. Грешко обаче вижда тези отклонения като възможност да разберем как точно е бил създаден ръкописът. Той уточнява, че методът му не е предназначен да предостави решение или да наложи определена теория, например за таен език, а да бъде инструмент за систематично тестване на хипотези. По думите на Грешко изследването показва, че един сложен, но "ръчно изпълним" случаен шифър с карти и зарове може да генерира текст, подобен на този от Ръкописа на Войнич.

Изкусна измама или изгубен език?

introducing the Voynich Manuscript, found in 1912 it’s believed to be around 600 years old but is written in a completely indecipherable language that has never been able to be solved :) https://t.co/CKOUgT3gQH pic.twitter.com/eMS1yrC94F — Winter 🏹 (@winterduck04) April 4, 2025

Рене Зандберген, един от най-известните експерти по Ръкописа на Войнич, хвали подхода. "Грешко демонстрира, че такъв метод може да бъде намерен и трябва да предположим, че биха могли да съществуват и други", казва той.

В същото време експертът не може да отговори еднозначно на въпроса дали текстът е смислен или е просто изкусна измама. Защото Найбе не превежда нито една дума от действителния ръкопис, тоест - още не сме стигнали до неговото четене или езикова интерпретация.

Следователно още не знаем дали някой в ​​късното Средновековие е създал с много труд една безсмислена книга - или съвременната наука все още не е открила ключа към един изгубен език.