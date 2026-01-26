Свят

Депутат от партията на Зеленски катастрофира фатално, след като навлезе в насрещното платно

Инцидентът е станал „в тъмната част на денонощието, на натоварен пътен участък в близост до Лвов"

26 януари 2026, 07:13
Депутат от партията на Зеленски катастрофира фатално, след като навлезе в насрещното платно
У краинският депутат Орест Саламаха, член на управляващата партия „Слуга на народа“, е загинал, след като управляваното от него АТВ се е сблъскало с микробус на 25 януари, съобщи „Киев Индипендънт“.

Давид Арахамия, ръководител на парламентарната фракция на „Слуга на народа“, обяви смъртта на Саламаха в социалните мрежи, като посочи, че инцидентът е станал „в тъмната част на денонощието, на натоварен пътен участък в близост до Лвов“.

„Изказваме най-искрените си съболезнования на семейството. Споделяме болката и скръбта от тази преждевременна загуба“, добави Арахамия.

Катастрофата е станала в община Сокилники, в Лвовска област, около 18:15 часа местно време, съобщи Държавното бюро за разследване. Предварителната информация сочи, че Саламаха е навлязъл в насрещното платно за движение, преди да се сблъска с търговски микробус.

В резултат на инцидента няма други загинали или ранени. Пълното разследване на смъртта на Саламаха продължава, посочват от Държавното бюро за разследване.

Говорител на партията „Слуга на народа“ първоначално е заявил пред „Украинска правда“, че Саламаха, баща на три деца, е бил откаран в болница, преди да почине от получените наранявания.

Саламаха, на 34 години, е избран за първи път в украинския парламент – Върховната рада – през 2019 г. Новината за смъртта му идва в момент, когато контролът на президента Володимир Зеленски върху сегашното 226-местно мнозинство на неговата партия в 450-местната Върховна рада продължава да отслабва.

За да бъде прието едно решение, украинският парламент се нуждае от най-малко 226 гласа. След парламентарните избори през 2019 г. партията на Зеленски разполагаше със свръхмнозинство в парламента – 254 места. С течение на времето партията започна да изпитва затруднения да осигурява необходимия брой гласове, а след пълномащабното нахлуване все по-голям брой народни представители подадоха оставки или напуснаха парламентарната фракция.

