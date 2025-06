Майка и 5-годишният ѝ син загинаха при израелски удар по затвор в Техеран

П ри израелския удар срещу затвора „Евин“ в Техеран са били убити няколко цивилни, включително 52-годишна социална работничка и 5-годишния ѝ син, предаде ДПА, като се позова на ирански активисти и местни медии.

Телата на цивилните били извадени изпод отломките три дни след атаката в понеделник.

Israel's bombing of Evin prison killed Iranian artist and painter, Mehrangiz. The mother of two was on the street, when Israel bombed the front entrance of the prison. Her husband, Reza Khandan Mahabadi, posted about her killing.

Тялото на момчето било открито в ръцете на колега на майката. Тя работела в затвора от 10 години и в деня на удара довела сина си на работа, тъй като детските градини били затворени.

Според в. „Шарх“ атаката е била насочена срещу административна сграда и засегнала канцеларията на прокуратурата, санитарна зона и центъра за посетители, където се намирали редица войници и адвокати.

Сред жертвите са известна художничка и лекар. Точният брой на смъртните случаи е неясен.

According to reliable sources, in the aftermath of the explosion in Evin Prison, a large-scale nighttime operation was carried out by security forces, involving the deployment of special prisoner transport units around the perimeter of Evin Prison.



⭕️ Detainees were reportedly… pic.twitter.com/ySicwYfTTo