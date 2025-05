Кърпичката на Макрон все още е тема №1 в социалните мрежи

О фисът на президента Еманюел Макрон обвини враговете на Франция в разпространение на фалшиви новини, като предположи, че той и други европейски лидери са взели наркотици във влак по време на посещение в Киев, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Видеозапис, публикуван онлайн, показва Макрон, седнал на маса в купе на влак с германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Кийр Стармър.

На кадрите Макрон премахва смачкан бял предмет от масата.

Някои потребители на социалните медии предположиха – без да предоставят доказателства – че предметът е „пакет с кокаин“, а говорителят на руското външно министерство Мария Захарова публикува отново кадрите.

Както Париж, така и Берлин отхвърлиха твърдението. Офисът на Маркон от Елисейския дворец заяви, че белият предмет е кърпичка. „Когато европейското единство стане неудобно, дезинформацията стига дотам, че да направи една обикновена кърпичка да изглежда като наркотик“, казаха от екипа на френския президент в публикация в социалната мрежа X, над снимка на кърпичка на масата с надпис:

„Това е кърпичка. За да си издухате носа“.

„Тази фалшива новина се разпространява от враговете на Франция, както в чужбина, така и у дома. Трябва да останем бдителни срещу манипулациите“, заяви Елисейският дворец, без да посочва кои са враговете.

„Отхвърляме това абсурдно твърдение“, заяви говорител на германското правителство, когато Ройтерс го помоли за коментар по въпроса. „Това наистина е просто кърпичка“, написа консервативната партия на Мерц, ХДС, в X. „Много страни в момента се опитват да повлияят на общественото мнение чрез дезинформационни кампании.

Враговете на нашата демокрация се опитват специално да отслабят европейското единство и социалното сближаване“.

Макрон, Мерц, Стармер и полският премиер Доналд Туск се срещнаха с украинския президент Володимир Зеленски в събота в знак на солидарност с Киев повече от три години след началото на руската война в Украйна.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова написа в Telegram: „Както във вица, французин, англичанин и германец се качиха на влака и... се надрусаха. Очевидно толкова много, че забравиха да свалят аксесоарите (чанта и лъжица) преди пристигането на журналистите“.

