Надежда за мир: Европейски лидери пътуват към Киев

Л идерите на Великобритания, Франция, Германия и Полша се отправиха към Киев в събота за разговори с украинския президент Володимир Зеленски в знак на единство, ден след като руският президент Владимир Путин посрещна съюзниците си на парад за Деня на победата на Червения площад, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

На срещата на върха ще бъде обсъдено предложение на САЩ и Европа за 30-дневно прекратяване на огъня в руската война в Украйна,

оето, ако Москва го отхвърли, ще доведе до съвместно налагане на нови санкции, съобщи френски дипломатически източник, добавяйки, че стъпката все още не е финализирана.

Визитата на британския премиер Кийр Стармър, френския президент Еманюел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и полския премиер Доналд Туск е първият път, когато лидерите на четирите страни пътуват заедно до Украйна. Заедно със САЩ призоваваме Русия да се споразумее за пълно и безусловно 30-дневно прекратяване на огъня, за да създаде пространство за преговори за справедлив и траен мир“, заявиха четиримата европейски лидери в съвместно изявление.

Визитата идва в непредсказуем дипломатически момент във войната на Русия срещу Украйна,

която продължава вече повече от три години. Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за бърз мир, след като разкъса политиката на своя предшественик, откакто встъпи в длъжност в Белия дом през януари. След като се ангажира директно с руски представители, публично се сблъска със Зеленски и за кратко прекрати жизненоважна военна помощ за Украйна, администрацията на Тръмп възстанови връзките си с Киев и подписа трудно договорена сделка за минерали.

En route pour Kyiv.

Pour l’Ukraine, pour l’Europe.



On our way to Kyiv.

For Ukraine, for Europe.



Auf dem Weg nach Kyjiw.

Für die Ukraine, für Europa.



W drodze do Kijowa.

Dla Ukrainy, dla Europy. pic.twitter.com/a6zxOYRR0B