Кризата в Газа: В болниците липсва всичко, дори лекарства за болните от рак

В Газа вече почти не се водят боеве, но снабдяването в ивицата е крайно оскъдно - най-вече с лекарства и медицински продукти. На болниците им липсва почти всичко - от мехлеми до медикаменти за химиотерапия, съобщава Deutsche Welle.

Болниците са места на надеждата. "Ал Шифа" в ивицата Газа обаче е място на мизерия и недостиг. От години здравната система в анклава се срива заради блокадите и разрушенията. Медицинската криза тук вече не е извънредно положение, а горчива рутина, пише АРД.

"В момента не разполагаме нито с апарати за ядрено-магнитен резонанс, нито за компютърна томография", казва Хасан ал Шаер, директор на болницата. Недостигът на медицински консумативи и лекарства е огромен, особено за пациенти с хронични заболявания и за онкоболни. "Разполагаме само с около 15 на сто от лекарствата за химиотерапия, които са необходими за лечение на пациенти с рак."

Липсват дори най-обикновени неща

Пациент с рак, който постъпи в тази болница, има по-нисък шанс да оцелее, отколкото другаде, обяснява германската обществена медия. Но проблемът не засяга само медицината, която изисква високотехнологични решения.

Липсват дори основни неща, които във всяка европейска лекарска практика се приемат за даденост, казва директорът на болницата в интервю за АРД. "В момента има почти пълна невъзможност да се извършват всички стандартни изследвания. Миналата седмица не бяхме в състояние да направим пълна кръвна картина на пациентите. Тези тестове просто не бяха налични".

В момента официално е в сила примирие, но мълчанието на оръжията в никакъв случай не означава край на здравната криза. Според лекаря впечатлението за започнала нормализация е грешно. "За съжаление всички смятат, че по време на примирието ситуацията в ивицата Газа се е нормализирала. Истината е точно обратната: всичко, което получаваме, са второстепенни неща, а не основни", казва той.

Дебат за стоки с "двойна употреба"

Но защо много жизненоважни медицински продукти не достигат? Хуманитарната организация "Лекари без граници" се опитва ежедневно да доставя помощи в ивицата Газа. Жоан Тубау, ръководител на мисията на "Лекари без граници" в палестинските територии, говори за затруднения по границите, свързани с тежка бюрокрация.

Често става дума за стоки, които биха могли да имат и военно приложение и попадат в така наречения списък за "двойна употреба", обяснява АРД. Този списък непрекъснато се разширява. "Понякога се тълкува различно - и да, той просто продължава да расте, без непременно да се дава конкретна обратна връзка защо определени неща не се допускат", казва Тубау от "Лекари без граници".

Цяла пратка спряна заради един крем

Тубау разказва, че дори малка туба кожен крем е достатъчна, за да бъде спрян транспорт, който пренася още много други медикаменти - само защото 15 процента от съставките на крема може да попадат под правилата за двойна употреба. Това е дребен детайл, който обаче може да има сериозни последици и цялата пратка да остане на границата. "Възможно е тази пратка да съдържа 500 продукта, от които само един е въпросният крем - въпреки това цялата пратка се задържа на границата".

Докато хуманитарните доставки се блокират в бюрократичната система по границите, лекарите в болницата "Ал Шифа" се борят за живота на своите пациенти. Надежда за подобрение почти няма, пише АРД. В ивицата Газа кризата отдавна не е изключение - недостигът е постоянно състояние.