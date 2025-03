Крис Хемсуърт издирва свой изчезнал приятел сърфист

К рис Хемсуърт бе забелязан да оказва тиха подкрепа на полицията по време на продължаващото издирване на своя близък приятел, детектив инспектор Джей Нотаро, който изчезна, докато сърфираше край любимото им място за почивка близо до Байрън Бей.

45-годишният офицер от Куинсланд, описван от колегите си като една от най-ярките изгряващи звезди в щата, бе видян за последен път във вторник сутринта при пристигането си в резервата "Брокън Хед".

The Queensland detective inspector who vanished after going for a surf in a popular holiday town was part of a friendship circle that included a Hollywood star.https://t.co/IqeENEAflW