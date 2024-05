Крис Хемсуърт наруши много важно правило на Met Gala

К рис Хемсуърт игра по собствените си правила на Met Gala през 2024 г.

В интервю 40-годишният актьор от "Тор" разкри, че се е отклонил от правилния протокол на най-голямата вечер на модата тази година.

Хемсуърт каза, че е направил „купища селфита“ в музея на изкуствата Метрополитън на 6 май.

„Имам селфита навсякъде. Много селфита в телефона ми.“, добави той.

Chris Hemsworth Broke One Very Big Rule at the Met Gala https://t.co/rqCLfe60Us