Психоза или природно бедствие: Инцидентът в Хамар Дабан (ВИДЕО/СНИМКИ)

М нозина са чували за трагедията, сполетяла групата алпинисти, които през 1959 г. се отправят към снежния “Дятловски проход”. Деветимата съветски туристи, загинали в мразовитите условия, изглежда са се сблъскали с нещо напълно непонятно, което ги е накарало да избягат от палатките си и да се разпръснат в нощта.

Странна среща, споделена психоза или природно бедствие - изглежда, че никога няма да разгадаем напълно загадката. Но инцидентът в “Дятловския проход” далеч не е уникален, дори за региона: има и друга, още по-странна случка, преживяна от туристи в дивата природа на Сибир.

Това се случва през 1993 г. в Хамар Дабан в източната част на планината Саян в Сибир, на изолирания бряг на езерото Байкал. Седем туристи преживяват нещо в дивата природа, което и до днес не може да се обясни.

Инцидентът, наричан "планинска лудост", поставя на изпитание силата на духа на тези, които се изправят срещу него. Но за разлика от инцидента в “Дятловския проход”, този път имало оцелял.

Инцидентът в Хамар Дабан

През лятото на 1993 г. група от седем туристи планира експедиция за изследване на планинската верига Хамар Дабан. Въпреки че преходите щели да бъдат трудни, районът не бил напълно непознат и всъщност части от планинската верига били популярни сред туристите, стига те да ги посещавали в подходящо време на годината.

Ръководител на експедицията била Людмила Коровина, 41-годишна и опитен планински водач. С нея били шестима нейни ученици, на възраст от 24 до едва 15 години. Тя държала на подготовката, а експедицията била старателно планирана: нищо не било оставено на случайността.

Людмила имала репутация на човек, който подтиквал учениците си да изминават маршрутите и разстояния, които тя избирала, но не била безразсъдна. Всички участници очаквали лятната експедиция да бъде просто поредната от дълги, вълнуващи, но безопасни туристически приключения.

Всичко вървяло по план, когато туристите тръгнали на 2 август 1993 г. Групата била една от трите туристически състава в региона по същото време. Друга, водена от дъщерята на Людмила - Наталия, очаквала да се срещне с групата, водена от майка ѝ три дни по-късно, на 5 август.

На уговорената дата обаче групата на Людмила не е открита. Наталия не се притеснявала, защото в групата на майка ѝ имало седем здрави и опитни туристи, а тя била сигурна, че те просто са пропуснали срещата по безобидна причина.

Пет дни по-късно, на 10 август, група каякари, които се движели по реката в подножието на планината Хамар Дабан забелязали нещо странно. От дърветата по брега на реката се появило самотно момиче, което застинало, щом видяло групата, и просто ги погледнала. Когато каякарите се приближили, за да видят дали момичето е добре, те замръзнали от ужас: момичето било цялото в кръв.

След като се опитали да го успокоят, каякарите разбрали, че то се казва Валентина Уточенко. Тя била една от шестте ученички, които Людмила е водила в планината по време на експедицията седмица по-рано. И тя е единствената оцеляла от групата.

In the summer of 1993 seven hikers set off into the #Khamar Daban mountains. Six bodies were taken off the mountain, and the lone #survivor has a story to #chill the blood. https://t.co/8fnIw3KSVz

Историята на Валентина

Валентина е спасена и отведена в местно полицейско управление, където разкрива историята си. Това, което е казала на властите, остава необяснено от този ден до днес.

Според момичето, пътуването е протекло изцяло по план в началото. Подпомогната от хубавото време и високия морал, групата достигнала планирания връх предсрочно след два дни. Първите признаци на проблеми се проявили, когато групата започнала да се спуска, където неочакваните обилни валежи направили пътуването по-трудно от очакваното.

Групата била уморена от допълнителната тежест на мокрото оборудване и болките в краката от калната земя. Те се събрали в импровизиран лагер вечерта на 4 август. Групата очаквала да се спусне по оставащия маршрут без проблеми на следващия ден и да се срещнат с групата на Наталия, както било предвидено.

Но нещо се случило скоро след като закусили и започнали прехода. Докато вървели, последният човек в групата, Саша, внезапно се хванал за лицето и започнал да крещи. Когато другарите му се втурнали да му помогнат, той паднал на земята, а от очите и ушите му течало кръв.

Людмила изпратила останалата част от групата надолу, за да потърсят помощ от Наталия и нейните приятели, но те не стигнали далеч, преди да чуят виковете на Людмила да се присъединят към тези на Саша. Когато се втурнали обратно, друг член на групата внезапно започнал да кърви от лицето си, разбивайки главата си в камък в ярост, докато не припаднал. Други двама ученици незабавно избягали ужасени, оставяйки Валентина и нейния приятел Денис с три трупа.

Валентина и Денис решили да се спуснат възможно най-бързо от планината, но Денис също се строполил с пяна на устата и кашлящ кръв като останалите. Валя останала сама и продължила надолу по планината, опитвайки се да се отдалечи възможно най-далеч от случващото се.

Четири дни Валентина прекарала сама в планината, опитвайки се да намери помощ. Ужасена, че каквото и да се е случило с приятелите ѝ, ще се случи и с нея, тя последвала електропроводите надолу по планината, докато намерила реката и каякерите.

Case #156: Khamar-Daban Incident



In 1993, a girl was found in the mountains alone after her hiking group succumbed to something nightmarish. What happened to the hikers? What caused their strange symptoms? Was it covered up?



Episode now available: https://t.co/bO2SLvSxS6 pic.twitter.com/yfWkpV7ZQZ