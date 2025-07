Кремъл: Среща Путин-Зеленски е възможна само при сключване на мирно споразумение

С реща на върха между руския президент Владимир Путин и украинския лидер Володимир Зеленски може да се състои само като последна стъпка за сключване на мирно споразумение, заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Песков подчерта, че е малко вероятно такава среща да се състои до края на август, както предложи Украйна. Той отново описа преговорните позиции на двете страни като диаметрално противоположни.

Russia rules out talks between Putin and Zelensky without final agreement



"There’s no point in meeting only to begin negotiations from square one", says Vladimir Medinsky, the Kremlin's lead negotiator. https://t.co/viPWhTYGpk