Кралицата на Норвегия влезе в болница

К ралицата на Норвегия тази нощ бе приета в Националната болница заради дихателна недостатъчност, съобщи норвежкият кралски двор, цитиран от Ройтерс.

BREAKING: Queen Sonja of Norway has been hospitalized due to breathing problems. pic.twitter.com/bNMybFoJLF