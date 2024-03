Поставиха постоянен пейсмейкър на краля на Норвегия

Н а най-възрастния монарх в Европа, краля на Норвегия Харалд V, днес беше поставен постоянен пейсмейкър, съобщиха от двореца и добавиха, че монархът ще остане в болницата няколко дни, предаде Асошиейтед прес.

Операцията на 87-годишния крал е била извършена в университетската болница "Риксхоспитале" в Осло, се казва в кратко изявление на двореца.

Europe's oldest monarch, the ailing King Harald V of Norway, gets a permanent pacemaker https://t.co/ynh5uznxKO