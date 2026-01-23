Коща: ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда

В ярваме, че отношенията между партньори и съюзници трябва да бъдат сърдечни и уважителни, председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция след края на извънредното заседание на европейските държавни и правителствени ръководители.

"Ще запазим добрите отношения със САЩ, вярваме в трансатлантическите връзки", добави той по повод разговорите на своите колеги от ЕС, посветени на отношенията с Вашингтон на фона на спора за Гренландия.

"Моите заключения след заседанието на Европейския съвет са, че ЕС и САЩ са дългогодишни парттньори и съюзници. Изградихме трансатлантическата общност на основата на общи ценности и с мисъл за напредъка и сигурността. Европа и САЩ имат общ интерес от сигурността в района на Арктика, особено в рамките на НАТО. ЕС също ще има силна роля в региона", добави Коща. "Дания и Гренландия имат пълната подкрепа на ЕС и само те могат да решават въпросите, които ги касаят", обобщи председателят на Европейския съвет.

"Трябва тясно да се придържаме към международното право, териториалната цялост и суверенитета - това е важно за цялата международна общност. Вчерашното съобщение, че няма да има нови мита от САЩ за Европа, е положително, митата щяха да бъдат несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ", посочи Коща.

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

"ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда. Имаме силата и средствата, и ще ги използваме, ако и когато е необходимо", каза той. "Оставаме готови за конструктивен диалог със САЩ по всички въпроси от общ интерес, включително за създаване на условия за справедлив и траен мир в Украйна. Имаме съмнения по няколко въпроса, свързани с хартата на Съвета за мир - по отношение на целите, управлението и съвместимостта с Устава на ООН. Готови сме да работим със САЩ за прилагането на мирния план за Газа", допълни Коща.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза, че при спора за Гренландия ЕС е проявил твърдост, готовност и единство, и е потърсил бързо различни контакти с Вашингтон. Тя отбеляза, че ЕС е проявил твърдост, без да задълбочава спора.

"Не инвестираме достатъчно в района на Арктика, в следващия седемгодишен бюджет на ЕС предлагаме удвояване на средствата," заяви Фон дер Лайен. По нейните думи ЕС трябва да работи заедно със САЩ в областта на арктическата сигурност и да има допълнителни способности - например европейски ледорабзивач. Председателят на ЕК призова за пристъпване към приложение на търговското споразумение със САЩ и за повече предсказуемост.