Свят

Коща: ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда

Председателят на Европейската комисия отбеляза, че при спора за Гренландия ЕС е проявил твърдост, готовност и единство

23 януари 2026, 07:16
Коща: ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда
Източник: БТА

В ярваме, че отношенията между партньори и съюзници трябва да бъдат сърдечни и уважителни, председателят на Европейския съвет Антонио Коща на пресконференция след края на извънредното заседание на европейските държавни и правителствени ръководители.

"Ще запазим добрите отношения със САЩ, вярваме в трансатлантическите връзки", добави той по повод разговорите на своите колеги от ЕС, посветени на отношенията с Вашингтон на фона на спора за Гренландия.

"Моите заключения след заседанието на Европейския съвет са, че ЕС и САЩ са дългогодишни парттньори и съюзници. Изградихме трансатлантическата общност на основата на общи ценности и с мисъл за напредъка и сигурността. Европа и САЩ имат общ интерес от сигурността в района на Арктика, особено в рамките на НАТО. ЕС също ще има силна роля в региона", добави Коща. "Дания и Гренландия имат пълната подкрепа на ЕС и само те могат да решават въпросите, които ги касаят", обобщи председателят на Европейския съвет.

"Трябва тясно да се придържаме към международното право, териториалната цялост и суверенитета - това е важно за цялата международна общност. Вчерашното съобщение, че няма да има нови мита от САЩ за Европа, е положително, митата щяха да бъдат несъвместими с търговското споразумение между ЕС и САЩ", посочи Коща.

Европейският съвет с извънредно заседание заради Гренландия

"ЕС ще продължи да се защитава от всяка форма на принуда. Имаме силата и средствата, и ще ги използваме, ако и когато е необходимо", каза той. "Оставаме готови за конструктивен диалог със САЩ по всички въпроси от общ интерес, включително за създаване на условия за справедлив и траен мир в Украйна. Имаме съмнения по няколко въпроса, свързани с хартата на Съвета за мир - по отношение на целите, управлението и съвместимостта с Устава на ООН. Готови сме да работим със САЩ за прилагането на мирния план за Газа", допълни Коща.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отбеляза, че при спора за Гренландия ЕС е проявил твърдост, готовност и единство, и е потърсил бързо различни контакти с Вашингтон. Тя отбеляза, че ЕС е проявил твърдост, без да задълбочава спора.

"Не инвестираме достатъчно в района на Арктика, в следващия седемгодишен бюджет на ЕС предлагаме удвояване на средствата," заяви Фон дер Лайен. По нейните думи ЕС трябва да работи заедно със САЩ в областта на арктическата сигурност и да има допълнителни способности - например европейски ледорабзивач. Председателят на ЕК призова за пристъпване към приложение на търговското споразумение със САЩ и за повече предсказуемост.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Отношения ЕС САЩ Антонио Коща Урсула фон дер Лайен Спор за Гренландия Трансатлантически връзки Сигурност в Арктика Международно право Търговско споразумение Мир в Украйна Мирен план за Газа
Последвайте ни

По темата

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

Мъгли, слаби валежи и затопляне в петък

Археолози откриха най-старото изкуство, създадено от човек

Археолози откриха най-старото изкуство, създадено от човек

Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка

Неучебен ден в Русе заради усложнената зимна обстановка

Студеното време не ви разболява. Ето каква наистина е причината

Студеното време не ви разболява. Ето каква наистина е причината

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Mercedes-AMG подготвя нов GLC 53 с шестцилиндрова PHEV система

Mercedes-AMG подготвя нов GLC 53 с шестцилиндрова PHEV система

carmarket.bg
Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг
Ексклузивно

Агенцията на Ивет Лалова отговори на обвиненията за допинг

Преди 9 часа
ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп
Ексклузивно

ЕС постави условие за Съвета за мир на Тръмп

Преди 8 часа
Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия
Ексклузивно

Макрон: Европа принуди Тръмп да отстъпи за Гренландия

Преди 10 часа
Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър
Ексклузивно

Започна срещата с Путин на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Преди 9 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

САЩ назначиха опитен дипломат за главен пратеник за Венецуела

Свят Преди 27 минути

Лаура Догу поема поста, след като САЩ заловиха венецуелския президент Николас Мадуро

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Кремъл определи като "важна" срещата между Путин, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

Свят Преди 39 минути

Русия ще продължи да преследва целите си на бойното поле, заяви Ушаков

<p>КС заседава по делото по повод оставката на президента Румен Радев</p>

Конституционният съд заседава по делото по повод оставката на президента Румен Радев

България Преди 1 час

Докладчик по делото е председателят на Конституционния съд съдия Павлина Панова

.

Под краката ни: Тайният механизъм, който контролира климата на Земята

Любопитно Преди 1 час

Проучване хвърля светлина върху това как точно тектониката на земните плочи е помогнала за оформянето на глобалния климат през последните 540 милиона години

Истински "глад за успех": Полската икономика расте бурно

Истински "глад за успех": Полската икономика расте бурно

Свят Преди 1 час

В Полша създаването на нова фирма става онлайн за не повече от пет минути, а държавата отпуска субсидии и предлага данъчни облекчения

Мъдреците - кога трябва да се вадят и кога не е необходимо

Мъдреците - кога трябва да се вадят и кога не е необходимо

Любопитно Преди 1 час

Много хора вярват, че мъдреците трябва да бъдат премахнати, но това не е така

Захари Карабашлиев получи приза „Писател на 2025 г.”

Захари Карабашлиев получи приза „Писател на 2025 г.”

България Преди 9 часа

Наградата връчи философът и писател проф. Цочо Бояджиев

<p>Близките на убита в София искат обезщетение от ЦИК</p>

Близките на убита в София жена искат обезщетение от ЦИК

България Преди 10 часа

По случая НОИ е издал разпореждане, с което инцидентът е приет за трудова злополука

Почина писателят и преводач Петър Велчев

Почина писателят и преводач Петър Велчев

България Преди 10 часа

Петър Велчев пресъздаде на български език множество поети-колоси

Хибриден автомобил се запали край Цървеняно

Хибриден автомобил се запали край Цървеняно

България Преди 10 часа

В автомобила са пътували двама пътници, които не са пострадали

Автобус аварира на основно кръстовище в София

Автобус аварира на основно кръстовище в София

България Преди 10 часа

Образува се задръстване и преминаването през участъка беше затруднено

СДВР с позиция охраната на метрото в София

СДВР с позиция охраната на метрото в София

България Преди 11 часа

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

Зеленски и Тръмп са се съгласили за гаранции за сигурност за Украйна

Свят Преди 11 часа

В ОАЕ ще бъдат домакин на тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна

Почина уважаваният юрист и политик Анастас Анастасов

Почина уважаваният юрист и политик Анастас Анастасов

България Преди 12 часа

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг в Рио

Свят Преди 12 часа

Пробата е дадена от българската лекоатлетка на 17 август 2016 г. - по време на Олимпиадата в Рио

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

Голяма авария спря за кратко тока в центъра на София

България Преди 13 часа

Електричеството е спряло малко преди 18.30 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

Как да разпозная, че котката ми е бременна?

dogsandcats.bg
1

Осезаемо затопляне в края на януари

sinoptik.bg
1

САЩ чакат една от най-екстремните зимни бури от години

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 23 януари, петък

Edna.bg

Бисквитени пръчици с шоколадова глазура

Edna.bg

Официално: Тотнъм подписа с бразилски талант

Gong.bg

ЦСКА търси първа победа в последната си контрола в Турция

Gong.bg

Конституционният съд решава дали да приеме оставката на президента

Nova.bg

Тръмп: Самолетоносач и други военни кораби се отправиха към Иран

Nova.bg