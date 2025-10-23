Свят

Европейският съвет обсъжда укрепването на европейската отбрана и помощта за Украйна

От българска страна в срещата ще участва премиерът Росен Желязков

23 октомври 2025, 07:04
Европейският съвет обсъжда укрепването на европейската отбрана и помощта за Украйна
Източник: iStock Photos/Getty Images

Д ържавните и правителствените ръководители на страните от ЕС ще заседават в Брюксел, като се предвижда разговорите да обхванат укрепването на европейската отбрана, подкрепата за Украйна, състоянието на еврозоната и опростяването на законодателството на ЕС.

От българска страна в срещата ще участва премиерът Росен Желязков. Предвижда се към разговорите да се присъедини украинският президент Володимир Зеленски.

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

Ще бъдат обсъдени възможностите за използване на запорираното руско имущество по силата на европейските санкции в интерес на украинската страна, посочи в писмо до участниците председателят на Европейския съвет Антонио Коща. По неговите думи ЕС трябва да оцени как допълнително да повиши натиска над Русия.

Очаква се на заседанието да бъдат дадени насоки към Европейската комисия за изготвяне на предложение как да се подходи към поставеното под запор руско имущество в ЕС в полза на украинската страна.

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

В навечерието на заседанието Коща призова за укрепване на Европейската агенция по отбрана. Хибридните атаки, навлизането на дронове в близост до важна инфраструктура и нарушаването на въздушното пространство показват, че е неотложно ускорено да работим по общата европейска отбранителна готовност до 2030 г., добави той.

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Коща отбеляза, че ще бъдат обсъдени стратегическите цели за опазване на околната среда и подкрепата за гражданите в прехода към незамърсяваща икономика. Той допълни, че в присъствието на ръководителите на Европейската централна банка Кристин Лагард и на Еврогрупата Паскал Донахю ще бъде обсъдено бъдещето на цифровото евро.

Източник: Кореспондент на БТА Николай Желязков    
ЕС Брюксел Зеленски Украйна Желязков среща
Последвайте ни
До 23° днес - голяма промяна носи дъжд и силен вятър

До 23° днес - голяма промяна носи дъжд и силен вятър

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании

ЕС въвежда нови правила за шофьорски книжки: Ето промените

ЕС въвежда нови правила за шофьорски книжки: Ето промените

Мощен взрив разтърси руски завод, има жертви и ранени

Мощен взрив разтърси руски завод, има жертви и ранени

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

Имотите в София поскъпнаха със 180% за десетилетие

pariteni.bg
Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
<p>Шокиращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокиращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 1 ден
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 23 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 1 ден
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, какво искаш за вечеря? – Спокойствие. – Добре, поръчай си пица и я яж в колата.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия е на посещение у нас

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия е на посещение у нас

България Преди 17 минути

Визитата е по повод 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Виетнам

Японското ходене: Лесният начин да подобрите здравето и сърцето си

Японското ходене: Лесният начин да подобрите здравето и сърцето си

Свят Преди 20 минути

Възрастни хора, практикували японско ходене в продължение на пет месеца, демонстрирали подобрения в кръвното налягане в покой

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Екстравагантният Цецо напусна Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 8 часа

Това се случи по време на новата седмична мисия, озаглавена “Апокалипсис”

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”

Двама от Завоевателите ще се борят за спасение в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Борбеният Траян изведе Лечителите до категорична победа

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Полша се надява украинските дронове да унищожат петролопровода „Дружба“

Свят Преди 9 часа

Думите на Шикорски дойдоха на фона на нов дипломатически спор между Варшава и Будапеща

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

ЕС прие деветнадесети пакет санкции срещу Русия

Свят Преди 9 часа

Пакетът включва забрана за внос на втечнен природен газ от Русия до 2027 г.

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Сиярто: Унгария няма да блокира санкциите срещу Русия

Свят Преди 10 часа

Унгария е успяла да изключи от пакета всички мерки, които "биха противоречали на националния интерес"

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за Закона за ДАНС

България Преди 10 часа

При гласуването 10 народни представители бяха "за", един - "против" и четирима се въздържаха

Картата за градския транспорт в София става дигитална

Картата за градския транспорт в София става дигитална

България Преди 10 часа

Според експерти, това е правилна, но закъсняла стъпка в модернизацията на градския ни транспорт

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в „Дружба" 2

България Преди 11 часа

Предвижда се топлоподаването да бъде преустановено от 24 октомври

Наградиха със "Сахаров" арестувани журналисти от Грузия

Наградиха със "Сахаров" арестувани журналисти от Грузия

Свят Преди 12 часа

Анджей Почобут и Мзия Амаглобели в момента са в затвора

Съквартирантите отварят Кутията на Пандора в Big Brother

Съквартирантите отварят Кутията на Пандора в Big Brother

Любопитно Преди 12 часа

Ще напусне ли Къщата провокативният Цецо?

Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"

Зеленски: Предложението на Тръмп е "добър компромис"

Свят Преди 13 часа

Украйна се стреми през следващата година да придобие шведски изтребители "Грипен"

Сблъсък на умовете определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Сблъсък на умовете определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Любопитно Преди 13 часа

Новото попълнение Радостина дебютира за Завоевателите

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"

Премиерът Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети в рамките на инициативата „Берлински процес"

Свят Преди 13 часа

Киър Стармър посрещна лично българския премиер

НКЖИ уволни 9 от 15-те свои служители, крали ябълки

НКЖИ уволни 9 от 15-те свои служители, крали ябълки

България Преди 13 часа

Вецков: Подобни действия нямат място в нашето предприятие

Всичко от днес

От мрежата

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg

Защо котките се бият

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 23 октомври, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 23 октомври, четвъртък

Edna.bg

Пореден играч на ЦСКА се контузи

Gong.bg

Дерой Дуарте за неописуемите емоции и тайната на класирането на Кабо Верде на Мондиала

Gong.bg

Слънчев и топъл четвъртък, студент фронт носи бури с градушки в петък

Nova.bg

Тройното убийство в Люляково: Обвиняемият дни наред следял майка си, леля си и сестра си

Nova.bg