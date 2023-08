Норовирус в популярен британски курорт: Ето симптомите, които трябва да знаете

Г остите на курорта Бътлинс съобщават за симптоми на норовирус, след като някои от тях са били засегнати от стомашен вирус, който е предизвикал диария и повръщане.

Това се случва, след като хората, отседнали в курорта Бътлинс, се оплакват, че пътуванията им са били "съсипани", след като са били поразени от болестта на място.

Семействата споделят, че почивките им са завършили с епизоди на повръщане и диария. От курорта заявиха, че са започнали засилено почистване в отговор на малкия брой "инциденти, свързани с болестта".

От Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство потвърдиха, че работят с курорта в опит да спрат разпространението на инфекцията.

Пред Би Би Си Сара О'Райли разказва, че 12-годишният ѝ син се е разболял по средата на почивката им.

Тя каза: "Вече бяхме чули, че е имало заболяване чрез социалните медии на други хора, но не осъзнавахме до каква степен. В ранните часове на сряда сутринта и следобеда синът ми се разболя жестоко. Имаше и диария, температура и мускулни болки."

Understanding the highly contagious norovirus is crucial for preventing and effectively managing complications. Individuals at higher risk include children, older adults, and those with weakened immune systems. The virus commonly leads to symptoms such as stomach flu and diarrhea pic.twitter.com/lrHdFZ2x6W