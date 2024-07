Косата на певец избухна в пламъци по средата на концерт (ВИДЕО)

Е дна колумбийска регетон звезда разгорещи скорошно свое изпълнение - но може би не по начина, по който му се искаше.

Кадри от шоуто в южния централен град Нейва уловиха момента, в който косата и гърбът на изпълнителя Рейкон бяха подпалени от пламъчна машина.

37-годишният певец, чието истинско име е Андрес Робледо, може да бъде видян да пее на тълпата, когато пламъците изскачат от сценичния реквизит и за кратко подпалват косата му.

