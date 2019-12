Затвориха Босфора, огромен кораб се блъсна в брега

Т оварен кораб се блъсна в брега, разрушавайки кей в Истанбул.

Контейнеровозът дълъг близо 200 метра, плавал под либерийски флаг. Корабът идвал от пристанището на Одеса. Изненадващо завил и ударил брега на Румели Хисари около 25 минути след влизането си в Босфора.

На местопроизшествието са изпратени спасителни лодки от Главната дирекция по безопасност.

От корабната агенция в Истанбул обявиха, че Босфорът временно е затворен за движение.

Катастрофиралият кораб плава под името „Сонга Иридиум”. Построен е през 2008 г.

Към момента няма информация за жертви или ранени при произшествието.

#Turkey Container ship with #Liberia flag #SONGA #IRIDIUM stranded at #Bosporus area. Five support ships provide assistance. Bosporus strait are closed temporarily pic.twitter.com/59fjNBvJIq