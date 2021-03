Огромен кораб се блъсна на пристанище в Истанбул

О громен товарен кораб се блъсна днес на пристанище в Истанбул, съобщи турската телевизия СиЕнЕн-Тюрк.

Инцидентът е станал с кораба "Тина", плаващ под флага на Либерия.

Нанесени са сериозни материални щети на контейнеровоза, както и на пристанището, но няма пострадали хора при инцидента. Няма опасност и от замърсяване на водите в района.

Предприето е разследване по случая.

⭕️ Mega container ship MSC TINA sustained serious hull damages, pier was also damaged after colliding into Ambarli port in Istanbul, #Turkey . The ship was anchored at port anchorage, she probably, wasn’t even berthed and taken away to anchorage after the accident. https://t.co/41xaXkbg02