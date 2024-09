Мадуро наруши санкциите на САЩ, конфискуваха самолета му

С АЩ обявиха, че са конфискували самолета на венецуелския президент Николас Мадуро поради нарушения на наложените от Вашингтон санкции, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Самолетът Дасо Фалкън 900 ЕХ "е бил изнесен незаконно от САЩ и използван в полза на Мадуро и на негови представители", се казва в изявление на американското Министерство на правосъдието. В него се уточнява, че машината е била конфискувана в Доминиканската република и транспортирана до Флорида.

The US confiscated the plane frequently used by the President of Venezuela, after determining that the aircraft purchase transaction violated sanctions.



US Attorney General Merrick Garland said: The Department of Justice has confiscated the aircraft, which we allege was…