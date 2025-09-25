Свят

Обрат в позицията на Тръмп за Украйна?

Украйна е в състояние да си възвърне завзетите земи с подкрепата на западните съюзници, заяви Доналд Тръмп

25 септември 2025, 10:15
Обрат в позицията на Тръмп за Украйна?
Източник: БТА

У крайна е в състояние да си възвърне завзетите земи с подкрепата на западните съюзници, заяви Доналд Тръмп, съобщи Deutsche Welle.

Дали това е обрат в неговата позиция?

Според Доналд Тръмп, с помощта на западните съюзници Украйна е в състояние да си възвърне земите, завзети от руския агресор. С време, пари и финансова подкрепа, особено от страна на НАТО, границите отпреди началото на войната са опция, написа Тръмп в своята платформа Truth Social.

Това представлява обрат в позицията на Тръмп, отбелязва АРД. През отминалите седмици американският президент споменаваше в разговорите за приключване на войната и възможни териториални отстъпки от страна на Украйна, припомня германската обществена медия. Украинският президент Володимир Зеленски постоянно отхвърляше тази перспектива, а Русия настояваше Украйна да признае териториалните си загуби.

Какво има предвид Тръмп?

В своя пост в Truth Social Тръмп не посочи какви граници на Украйна визира. Не е ясно например дали Тръмп причислява към териториите на Украйна и анексирания от Русия през 2014 година полуостров Крим.

По думите на Тръмп, той стигнал до новата си позиция, след като се запознал подробно с военното и икономическото положение на Украйна и Русия и го разбрал изцяло. Русия води от три години война, която "една истинска военна сила" би могла да спечели за по-малко от седмица. "Това не е постижение на Русия - страната действително изглежда като "книжен тигър"."

Разговорът със Зеленски

Тръмп и Зеленски проведоха разговор паралелно с Общото събрание на ООН в Ню Йорк - и американският президент демонстративно увери украинския си колега в своята подкрепа. Украйна би могла не само да си върне завзетите земи, но и "кой знае, дори да отиде по-нататък", каза Тръмп.

Той много уважавал борбата на Украйна. "Това наистина е впечатляващо." Положителната оценка за позицията на Украйна е в остро противоречие със срещата на Тръмп и Зеленски през февруари в Белия дом, когато Тръмп и неговият вицепрезидент Ванс публично унижиха украинския президент, припомня АРД.

Зеленски също говори за "голям обрат". Освен това благодари на Тръмп за "личните му усилия да приключи войната" и се присъедини към изискването на американския президент европейските държави да прекратят вноса на руски нефт.

Върховната представителка на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас приветства промяната в позицията на Тръмп и изрази мнението, че всичко това било правилно. "Да, ние трябва да спрем да купуваме руска енергия. Да, Украйна трябва да спечели войната." Калас приветства и другите изявления на Тръмп. "Това бяха много ясни изказвания, каквито ние до момента не сме чували в тази форма."

"Изключителното търпение" на Тръмп се изчерпва

Тръмп коментира и инцидентите в европейското въздушно пространство. На въпроса дали смята, че НАТО трябва да сваля руските самолети, проникнали във въздушното му пространство, той отговори "Да, смятам".

Според американския външен министър Марко Рубио, предизвиканото от Русия забавяне на мирния процес в Украйна е довело до промяна в отношението към Москва. Тръмп е проявил "изключително търпение" и се е надявал на дипломатически пробив. Но това не само е довело до стагнация, "а и сме навлезли в фаза на потенциална ескалация. Напоследък атаките бяха исторически голям брой", каза Рубио.

Външният министър заплаши Москва с икономически санкции и подчерта, че САЩ могат да продължат да подпомагат Киев с оръжия. Тръмп имал "истински опции" и при продължаваща агресия от страна на Русия щял да предприеме необходимите стъпки. "Президентът е много търпелив човек. Той поддържа мира, но неговото търпение не е безкрайно."

Отговорът на Кремъл

След думите на Тръмп Кремъл изрази позицията, че перспективата Украйна да си върне територии е била спомената под влиянието на украинския президент Володимир Зеленски - затова всичко влизало в контраст с руската гледна точка. Говорителят на руския президент Дмитрий Песков отхвърли и сравнението на Русия с "книжен тигър", направено от Тръмп. "Русия определено не е тигър - тя повече се асоциира с мечка, а книжни мечки няма."

В коментар за думите на Тръмп, че "Русия се намира в голяма икономическа беда", Песков заяви, че руската икономика "абсолютно запазва стабилността и предсказуемостта си" и работи "за пълното удовлетворяване на потребностите на въоръжените сили във войната с Украйна", въпреки наложените санкции. Според Песков, зад думите на Тръмп стоят най-вече бизнес интересите на САЩ и стремежът за продажба на повече нефт и газ.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
