Кола се вряза в хора пред синагога в Манчестър, убити и ранени

П оне двама души са убити, а четирима са ранени, трима от които в тежко състояние, в британския град Манчестър при нападение в района на синагогата в „Хийтън Парк“, съобщи полицията, цитирана от Reuters.

Органите на реда са получили сигнал за шофьор, засилил автомобила си към тълпата пред синагогата, събрала се за празника Йом Кипур, който след това слязъл от колата и нападнал хората с нож.

Заподозреният не е успял да влезе в сградата и е бил застрелян на място от въоръжена полиция, пише The Sun.

Кметът Анди Бърнам заяви, че кола е била насочена към хора от обществеността пред синагогата. Служители на реда се втурнали на мястото на инцидента след съобщения за нападение с нож срещу охранител.

„Полицията е била извикана в синагогата на еврейската конгрегация в "Хийтън Парк", на "Мидълтън Роуд", Кръмсол, в 9:31 ч. сутринта от гражданин, който заявява, че е бил свидетел на това как кола се е насочила към граждани и един мъж е бил намушкан.“, заявиха властите в Голям Манчестър.

Гражданите са помолени да избягват района на нападението.

Атаката се случва по време на Йом Кипур - най-светият ден от годината в юдаизма. Голям брой евреи посещават синагоги в този ден.