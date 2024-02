"Кой ще ме нарича татко?" Сълзите на баща от Газа, загубил 103 роднини

А хмад ал-Гуфери пропуска бомбата, която унищожава семейството му. Когато 103-ма роднини са убити при удар по семейната им къща в град Газа, той е заклещен на 80 км оттам, в окупирания град Йерихон на Западния бряг.

Ахмад е работил на строителен обект в Тел Авив, когато "Хамас" напада Израел на 7 октомври - не е могъл да се върне при съпругата си и трите си малки дъщери заради последвалата война и военната блокада на Израел.

Той разговаря с тях по едно и също време всеки ден, когато телефонните връзки позволяват, и е говорил по телефона със съпругата си Ширин, когато се случва нападението вечерта на 8 декември.

"Тя знаеше, че ще умре. Каза ми да ѝ простя за всичко лошо, което някога ми е направила. Казах ѝ, че няма нужда да го казвам. И това беше последният разговор между нас", казва той.

Същата вечер при голям бомбен атентат в дома на чичо му загиват съпругата му и трите му малки дъщери - Тала, Лана и Наджла. Загиват и майката на Ахмад, четиримата му братя и техните семейства, както и десетки негови лели, чичовци и братовчеди. Общо над 100 загинали. Повече от два месеца по-късно някои от телата им все още са затрупани под развалините.

Миналата седмица той отпразнува рождения ден на най-малката си дъщеря. Наджла щеше да навърши две години. Ахмад все още се опитва да осъзнае загубата.

Без да може да държи телата на децата си или да присъства на бързите им погребения, той все още говори за тях в сегашно време, а лицето му е неподвижно под ронещите се сълзи.

"Дъщерите ми са малки птички за мен. Чувствам се като в сън. Все още не мога да повярвам какво ни се е случило", казва той.

