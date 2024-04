Бивш премиер, красив ерген, страстен почитател на автомобилите: Кой е новият президент на Словакия

Д осегашният председател на парламента Петер Пелегрини, който е кандидат на управляващата коалиция за президент на Словакия, спечели балотажа на президентския вот, предадоха световните агенции, като се позоваха на почти пълните резултати от вота.

При преброени 99,8% от бюлетините Пелегрини получава 53,2% срещу 46,8% за проевропейския му опонент Иван Корчок, според данни, публикувани от Словашката статистическа служба.

Анализатори очакваха по-малка разлика между двамата претенденти, но тези прогнози не се оправдаха.

"Това е голямо задоволство", заяви Пелегрини в реч пред симпатизантите си.

"Искам да бъда президент, който ще защитава националните интереси на Словакия", подчерта той.

Пелегрини увери, че иска да направи всичко, за да може Словакия да остане на страната на мира, а не на страната на войната.

Преди балотажа анализаторът Томаш Козиака заяви: "Ако Пелегрини спечели, то Словакия може да последва пътя на Орбан".

Кандидатът за президент на словашката опозиция Иван Корчок призна поражението си на вота и поздрави Пелегрини за постигнатата победа, предаде Ройтерс.

Корчок изрази надежда и че Пелегрини ще бъде независим президент и ще действа според собствените си убеждения и без да получава заповеди от друг, намеквайки по този начин за близките връзки между бъдещия президент и премиера Фицо, отбелязва Франс прес.

Корчок упрекна Пелегрини в непрозрачна кампания и заяви: "Както изглежда е възможно човек да стане президент на Словакия, като разпространява ненавист". По този начин той упрекна лагера на Пелегрини, че го е обрисувал по време на кампанията като "кандидат на войната", подкрепящ военното ангажиране на Словакия в Украйна.

