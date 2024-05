Кой е Юрай Цинтула, заподозреният в стрелбата по словашкия премиер Роберт Фицо?

С мята се, че 71-годишният писател Юрай Цинтула е застрелял словашкия премиер. Той е задържан от полицията, а правителственият ръководител е "в критично състояние".

(Във видеото: След опита за убийство: Словашкият премиер се бори за живота си)

В сряда, 15 май, словашкият министър-председател Роберт Фицо беше прострелян след заседание на правителството. Ръководителят на правителството получи сериозни наранявания в областта на корема и главата и беше откаран в болница.

Заподозреният за стрелбата беше арестуван на място. Според словашката агенция за печата APA и няколко национални и местни медии, за които съобщава Le Figaro, стрелецът е Юрай Цинтула, 71-годишен писател от град Левице с леви политически пристрастия. Министърът на вътрешните работи Матус Сутай Есток "смята, че може да потвърди" тази самоличност, заяви той пред журналисти.

Засега властите не са успели да определят мотивите на нападателя. Но във видеоклип, споделен в социалните мрежи и цитиран от бившия словашки комунистически всекидневник "Правда", писателят, заснет седнал с рана на главата, казва в нещо, което прилича на първоначален разпит: "Не съм съгласен с политиката на правителството".

Robert Fico's 71-year-old striker is a well-known Slovak writer. His name is Juraj Chintula.

In addition, the old man was an activist of the Liberal Party "Progressive Slovakia". pic.twitter.com/Mkm0ZX5P3G