Свят

Кой е Джон Тернъс, следващият главен изпълнителен директор на Apple?

Ветеранът Джон Тернъс поема поста на 1 септември с мисията да запази рекордните печалби на технологичния гигант. Пред новия лидер стои предизвикателството да настигне Силициевата долина в сферата на изкуствения интелект и да обнови асистента Siri

21 април 2026, 13:18
Джон Тернъс   
Източник: Getty Images

Apple обяви дългогодишния ветеран на компанията Джон Тернъс за следващия главен изпълнителен директор (CEO), наследявайки настоящия ръководител Тим Кук, който се подготвя да премине на поста изпълнителен председател на борда на директорите на Apple по-късно тази година, съобщава The Guardian.

Мандатът на Тернъс като главен изпълнителен директор ще започне на 1 септември. Изпълнителният директор по хардуерно инженерство е дългогодишен вътрешен човек в Apple, което е знак, че компанията ще запази курса, довела до рекордни печалби под ръководството на Кук. Годишната печалба на Apple сега надхвърля 100 милиарда долара, а през януари компанията обяви рекордни приходи от своите iPhone, подсилени от възроденото търсене в Китай.

Тим Кук напуска Apple, новият лидер вече е избран

„Дълбоко съм благодарен за тази възможност да продължа мисията на Apple напред“, каза Тернъс в прессъобщение на компанията.

„Прекарвайки почти цялата си кариера в Apple, имах късмета да работя под ръководството на Стив Джобс и да имам Тим Кук за мой ментор. Беше привилегия да помагам за оформянето на продуктите и преживяванията, които промениха толкова много начина, по който взаимодействаме със света и един с друг“, пише още Тернъс.

Кук ще остане главен изпълнителен директор на Apple през лятото, за да подпомогне прехода в лидерството. Той похвали своя приемник като притежаващ „ум на инженер, душа на иноватор и сърце, което да води с почтеност и чест“.

Apple започва да подготвя наследник на Тим Кук

Джон Тернъс започва в Apple през 2001 г. и поема ролята на вицепрезидент по хардуерно инженерство през 2013 г., а след това става ръководител на отдела през 2021 г., отговаряйки за физическите компоненти, които съставляват продуктите на Apple. Сред забележителните му постижения е разработването и пускането на собствените силициеви чипове на Apple за линията компютри Mac, чиито продажби скочиха рязко след замяната на чиповете на Intel през 2020 г., според Wall Street Journal.

Новите продукти, които дебютираха под неговото ръководство на хардуерния отдел, включват Apple Watch и линията слушалки AirPods – и двете се превърнаха в основни бизнес линии за Apple – както и очилата Vision Pro, които не постигнаха същия успех.

Тим Кук вече със своя страница в сайта на Apple

Journal описва Джон Тернъс като „приветлив машинен инженер“ с мениджърски стил, по-близък до спокойния Кук, отколкото до вдъхновяващия, но избухлив Стив Джобс. Негов заместник ще бъде Джони Сруджи, който преди това е работил като старши вицепрезидент по хардуера в Apple.

Кук, който се присъедини към Apple през 1998 г. и наследи Джобс като главен изпълнителен директор през 2011 г., се е занимавал с планирането на своята приемственост през по-голямата част от годината, съобщи New York Times през януари, след като Кук каза на борда на компанията и на висшите лидери, че иска да работи по-малко. Тернъс беше фаворит за заместник на Кук, съобщава вестникът.

Джон Тернъс, родом от Калифорния, получава бакалавърска степен по машинно инженерство от Университета на Пенсилвания, като в колежа се присъединява към представителния отбор по плуване и печели няколко състезания. След дипломирането си през 1997 г. той за кратко работи във Virtual Research Systems, стартъп за виртуална реалност.

Apple може би обмисля кой да замести Стийв Джобс

Въпреки че Тернъс може да води по подобен маршрут, по който Кук стигна до доходоносен успех, той ще бъде подложен на натиск да настигне колегите си от Силициевата долина в областта на изкуствения интелект, където Apple изостава, дори докато води при потребителския хардуер. Той ще наследи обещаното обновяване на виртуалния асистент Siri и усещането за липса на разпознаваеми потребителски предложения в сферата на изкуствения интелект.

Apple Джон Тернъс Тим Кук Главен изпълнителен директор Смяна на ръководството Хардуерно инженерство Продукти на Apple Изкуствен интелект Силициеви чипове Корпоративни печалби
Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Колко строга е цензурата в Китай

Колко строга е цензурата в Китай

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

carmarket.bg
Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Ексклузивно

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи

Преди 6 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Ексклузивно

Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг

Преди 7 часа
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск
Ексклузивно

Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск

Преди 6 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Ексклузивно

Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите

Преди 7 часа
България Преди 13 минути

„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ

Свят Преди 17 минути

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза физикът и популяризатор на науката

Свят Преди 48 минути

Мярката има за цел да подобри дисциплината и успеха на учениците, като превърне досегашните препоръки в задължително правно изискване

Киселова: Борислав Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове

България Преди 52 минути

Тази или другата седмица Пленумът на ВСС трябва да избере друг на неговото място

Любопитно Преди 1 час

Кейти Пери предизвика фурор в Рим, потапяйки кредитната си карта във фонтана "Треви" за късмет. Докато певицата се забавлява в Италия, тя е изправена пред тежки обвинения в сексуално посегателство от актрисата Руби Роуз, които нейният екип отрича

Кардиолог: Седенето над 8 часа на ден вдига риска от сърдечен инцидент със 120%

Любопитно Преди 1 час

Проф. Иван Груев подчерта, че физическата активност има ключова роля за превенцията

България Преди 1 час

По-голямото момченце, на близо 2 години, което е било в автомобила, е в тежко състояние с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, е в съзнание

Любопитно Преди 1 час

Мадона отправи емоционален апел и предложи награда, след като безценни архивни костюми от личната ѝ колекция изчезнаха след триумфалното ѝ участие на фестивала Coachella 2026. Звездата определи дрехите като „част от своята история“

България Преди 1 час

От медицински консумативи до личен телевизор: Как главният счетоводител е източвал сметките на болницата в Благоевград в продължение на две години, присвоени са над 232 000 лева, според държавното обвинение

Свят Преди 1 час

Те ще представят кандидатурите си днес и утре

Любопитно Преди 1 час

Командирът на „Артемис II“ Рийд Уайзман сподели зашеметяващи кадри, заснети по време на историческото прелитане около Луната.

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване от изследователи от Университета на Южна Калифорния (USC) предполага, че диети, богати на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, може да са свързани с по-висок риск от ранно настъпващ рак на белия дроб

Любопитно Преди 1 час

Николаос Цитиридис се впуска в уличен експеримент

България Преди 1 час

Стоката е била опакова в над 80 картонени кашона

България Преди 2 часа

„За нас европейската идентичност и евроатлантическата принадлежност на страната ни са неотменим и безалтернативен път”, посочва той

БСП без държавна субсидия: Какво е бъдещето на „Позитано“ 20 след изборния срив

България Преди 2 часа

За първи път от 1990 г. насам емблематичната централа на БСП остава без държавна подкрепа, поставяйки под въпрос оцеляването на най-старата партия у нас

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

12 досадни неща, които правят всички котки

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

100 години от рождението на кралица Елизабет II: Edna епоха в историята

Защо жените напоследък се примиряват с абсолютния минимум във връзките?

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за гостуването в Разград

Мексико обяви нов селекционер

Линейка се обърна на ключово кръстовище в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Задържаха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

