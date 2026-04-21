Кой е Джон Тернъс, следващият главен изпълнителен директор на Apple?

Apple обяви дългогодишния ветеран на компанията Джон Тернъс за следващия главен изпълнителен директор (CEO), наследявайки настоящия ръководител Тим Кук, който се подготвя да премине на поста изпълнителен председател на борда на директорите на Apple по-късно тази година, съобщава The Guardian .

Мандатът на Тернъс като главен изпълнителен директор ще започне на 1 септември. Изпълнителният директор по хардуерно инженерство е дългогодишен вътрешен човек в Apple, което е знак, че компанията ще запази курса, довела до рекордни печалби под ръководството на Кук. Годишната печалба на Apple сега надхвърля 100 милиарда долара, а през януари компанията обяви рекордни приходи от своите iPhone, подсилени от възроденото търсене в Китай.

Тим Кук напуска Apple, новият лидер вече е избран

„Дълбоко съм благодарен за тази възможност да продължа мисията на Apple напред“, каза Тернъс в прессъобщение на компанията.

„Прекарвайки почти цялата си кариера в Apple, имах късмета да работя под ръководството на Стив Джобс и да имам Тим Кук за мой ментор. Беше привилегия да помагам за оформянето на продуктите и преживяванията, които промениха толкова много начина, по който взаимодействаме със света и един с друг“, пише още Тернъс.

Кук ще остане главен изпълнителен директор на Apple през лятото, за да подпомогне прехода в лидерството. Той похвали своя приемник като притежаващ „ум на инженер, душа на иноватор и сърце, което да води с почтеност и чест“.

Apple започва да подготвя наследник на Тим Кук

Джон Тернъс започва в Apple през 2001 г. и поема ролята на вицепрезидент по хардуерно инженерство през 2013 г., а след това става ръководител на отдела през 2021 г., отговаряйки за физическите компоненти, които съставляват продуктите на Apple. Сред забележителните му постижения е разработването и пускането на собствените силициеви чипове на Apple за линията компютри Mac, чиито продажби скочиха рязко след замяната на чиповете на Intel през 2020 г., според Wall Street Journal.

Новите продукти, които дебютираха под неговото ръководство на хардуерния отдел, включват Apple Watch и линията слушалки AirPods – и двете се превърнаха в основни бизнес линии за Apple – както и очилата Vision Pro, които не постигнаха същия успех.

Тим Кук вече със своя страница в сайта на Apple

Journal описва Джон Тернъс като „приветлив машинен инженер“ с мениджърски стил, по-близък до спокойния Кук, отколкото до вдъхновяващия, но избухлив Стив Джобс. Негов заместник ще бъде Джони Сруджи, който преди това е работил като старши вицепрезидент по хардуера в Apple.

Кук, който се присъедини към Apple през 1998 г. и наследи Джобс като главен изпълнителен директор през 2011 г., се е занимавал с планирането на своята приемственост през по-голямата част от годината, съобщи New York Times през януари, след като Кук каза на борда на компанията и на висшите лидери, че иска да работи по-малко. Тернъс беше фаворит за заместник на Кук, съобщава вестникът.

Джон Тернъс, родом от Калифорния, получава бакалавърска степен по машинно инженерство от Университета на Пенсилвания, като в колежа се присъединява към представителния отбор по плуване и печели няколко състезания. След дипломирането си през 1997 г. той за кратко работи във Virtual Research Systems, стартъп за виртуална реалност.

Apple може би обмисля кой да замести Стийв Джобс

Въпреки че Тернъс може да води по подобен маршрут, по който Кук стигна до доходоносен успех, той ще бъде подложен на натиск да настигне колегите си от Силициевата долина в областта на изкуствения интелект, където Apple изостава, дори докато води при потребителския хардуер. Той ще наследи обещаното обновяване на виртуалния асистент Siri и усещането за липса на разпознаваеми потребителски предложения в сферата на изкуствения интелект.