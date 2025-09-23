Свят

Кои страни признават и кои не Държавата Палестина

Елементите на съществуване на една държава са територия, население и независимо правителство

23 септември 2025, 07:38
Кои страни признават и кои не Държавата Палестина
Палестинското знаме, държано по време на демонстрация в Рим   
Източник: AP/БТА

П алестинското ръководство в изгнание обяви съществуването на Държавата Палестина през 1988 г. Според преброяване на "Франс прес" най-малко 151 държави от 193 страни членки на ООН признават вече Палестинската държава.

В неделя признаването дойде от Великобритания, Канада, Австралия и Португалия. Вчера подобно нещо направиха Франция, Люксембург, Белгия, Малта, Сан Марино, Монако и Андора.

Франция призна Палестина

Русия, арабските страни и почти всички страни от Африка и Латинска Америка, както и мнозинството от страните от Азия, сред които Китай и Индия, са също в списъка на страните, признали Държавата Палестина.

Алжир беше първата страна, признала Палестина още на 15 ноември 1988 г.

Най-малко 39 страни не признават Държавата Палестина.

На първо място сред тях са Израел и САЩ. Миналата година израелският парламент прие резолюция срещу създаването на палестинска държава.

Япония, Южна Корея, Бутан, Непал, Мианма,  Сингапур, Камерун, Еритрея, Панама и повечето страни от Океания също не са признали Държавата Палестина.

Нетаняху: Няма да има палестинска държава

До 2010 г. единствените европейките страни, признали палестинската държава, бяха тези от бившия съветски блок плюс Турция, но без Чехия и Унгария.

През 2014 г. признание дойде от Швеция. Миналата година Норвегия, Испания, Ирландия и Словения последваха този пример.

Италия и Германия на този етап не обмислят да признават Държавата Палестина, допълва "Франс прес".

Френската медия C News припомня, че все още няма признаване и от Хърватия, Финландия, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Молдова, Република Северна Македония, Швейцария, Нидерландия.

Германия няма да признае палестинската държава

Международното право е много ясно по един въпрос – признаването на една държава не създава тази държава и същевременно липсата на признаване не пречи на една държава да съществува, казват експерти. Елементите на съществуване на една държава са територия, население и независимо правителство.

Признаването на Държавата Палестина е символичен акт, но все пак чрез него три четвърти от страните от ООН казват, че според тях има нужните три условия за съществуването на подобна държава, допълват анализаторите, цитирани от "Франс прес".

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Палестина признаване държава
