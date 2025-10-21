Любопитно

Маймуни с барут и конски водолази: Най-странните професии в историята

Много от нас са имали професии, които сега бихме предпочели да забравим

21 октомври 2025, 09:50
Маймуни с барут и конски водолази: Най-странните професии в историята
М ного от нас са имали професии, които сега бихме предпочели да забравим. Всъщност, светът може би вече до голяма степен ги е забравил. В различни етапи от историята някои професии са били толкова неприятни, че са били забранени веднага щом технологичният напредък го е позволил, пише Sky History.

Някои работни задължения от миналото биха се считали дори за твърде опасни днес. Ето само няколко роли, които отдавна са изчезнали или просто са се променили до неузнаваемост…

Бръснар-хирург

Интересно е, че през Средновековието бръснарите са извършвали и хирургически операции, което ги е превърнало в „бръснари-хирурзи“ .

 Но защо изобщо бръснарите са правили операции?

Започва да има повече смисъл, когато се има предвид, че както подстригването, така и хирургията изискват сръчно използване на остри инструменти. Така че, бръснарите-хирурзи не само подстригвали гриви, но и се занимавали със задачи като вадене на зъби и извършване на ампутации.

Градски глашатай

В днешно време хората могат лесно да следят новините онлайн. Някои хора от по-възрастните поколения може да гледат новините по телевизията, да ги слушат по радиото или да четат вестници. И така, как хората са били в течение, преди да съществуват тези журналистически медии?

Поне още през Средновековието е било обичайна практика английските граждани да слушат градския глашатай. Този човек, стоящ на улицата, биел камбаната, преди да прочете важни новини на минувачите.

Гласовият аспект бил важен, тъй като много жители на града не можели да четат. Въпреки това градският глашатай прикрепял и писмени новини към вратата на местния хан. Ето защо много вестници започнали да включват думата „поща“ в имената си.

Барутни маймуна

Една от най-великите военноморски победи на Великобритания е битката при Трафалгар през октомври 1805 г. Въпреки че вицеадмирал Хорацио Нелсън е най-известният архитект на този триумф, твърде лесно е да се пренебрегнат ключовите роли, изиграни от други моряци.

Те включвали „барутни маймуни“ – млади момчета, които по време на разгара на битката редовно носели пресен барут до артилерията на корабите. Тези момчета можели да бъдат едва на 12 години и били избирани за задачата до голяма степен заради впечатляващата си бързина.

Тестер за водни пързалки

Разбира се, днес атракционите в тематичните паркове преминават през различни тестове, преди да бъдат отворени за обществеността. Представете си обаче, че сте опитно зайче за атракцион, който по съвременните стандарти е бил подложен на оскъдни предварителни проверки за безопасност.

Това се случи с Анди Мълвихил, когато той тества Cannonball Loop, затворена водна пързалка във Върнън, Ню Джърси, през 1985 г. Cannonball Loop е наречен така заради вертикалната си примка, подобна на тази на влакче в увеселителен парк.

„Канънбол Луп“ беше отворен само един месец поради големия брой наранявания, получени от ездачи. Дори когато Мълвихил го изпробваше, той носеше защитна екипировка за хокей на лед.

Конен водолаз

Към края на 19-ти век шоуменът Уилям „Док“ Карвър замисля спектакъла „скокове с кон“ . При него кон се гмурка от висока платформа – понякога висока до 18 метра – в голям воден басейн, докато тълпата го наблюдава.

Много изложби включваха човек, яздещ кон, докато той се гмуркаше. Някои от ездачите („гмуркачи с коне“, както са наричани небрежно), включително Лорена Карвър и Сонора Уебстър, на практика станаха знаменитости.

Конни скокове с коне са се провеждали редовно на кея „Стоманени“ в Ню Джърси от 20-те до 70-те години на миналия век. През 2012 г. Уейн Пасел, тогавашният президент и главен изпълнителен директор на Хуманното общество на Съединените щати, нарече конните скокове с коне „ колосално глупава идея “ .

Барнстормър

Първата световна война накара Съединените щати да обучават военни пилоти как да пилотират биплани (самолет с чифт крила, разположени едно над друго) Curtiss JN-4 „Jenny“. По-късно федералното правителство продаде много от тези самолети на частни собственици.

Така че, до 20-те години на миналия век, много американци имали опит в авиацията, но не знаели какво да правят с него. Това, което можели да направят, било да си купят биплани на изненадващо достъпни цени (тези биплани били на много по-ниска цена от първоначалната им стойност).

Всичко това доведе до възхода на „барнсторминга“, при който пилотите печелеха пари, като возеха други хора на полети и изпълняваха каскади във въздуха. Тази мания до голяма степен приключи, след като Съединените щати започнаха да прилагат Закона за въздушната търговия през 1926 г., като мерките за безопасност поставиха нови ограничения върху триковете на барнстормерите.

Източник: Sky History    
biss.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

