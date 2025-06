Клинично мъртва жена роди бебе, заради закона за абортите в САЩ

Ж ена в щата Джорджия, която е в състояние на мозъчна смърт от месеци и поставена на животоподържащи апарати, за да износи бебето си, роди чрез цезарово сечение, съобщи майката на пациента. Болницата обяви, че Адриана Смит трябва да бъде на животоподдържащи апарати заради закона за абортите в американския щат Джорджия.

Бебето, наречено Чанс, се е родило преждевременно в петък, 13 юни, съобщи майката на Адриана Смит пред местната телевизионна станция 11 Alive.

Момчето, което тежи 800 грама, е поставено в интензивното отделение за новородени, каза Ейприл Нюкърк, майката на г-жа Смит. "Очаква се той да се оправи", каза тя пред изданието, което е филиал на NBC News. "Той се бори. Просто искаме молитви за него."

Г-жа Нюкърк заяви, че дъщеря ѝ, 31-годишна медицинска сестра, ще бъде свалена от животоподдържащите апарати.

"Трудно е да се приеме", каза тя. "Аз съм ѝ майка. Не би трябвало да погребвам дъщеря си. Дъщеря ми трябваше да ме погребе."

BBC се свърза с болницата за коментар. Преди това оттам отказаха да коментират отделни случаи, но увериха, че дават приоритет на "безопасността и благосъстоянието на пациентите, които обслужваме".

Защо клинично мъртва жена е поддържана жива

Адриана, местна медицинска сестра и майка на 7-годишно момче, е била бременна в деветата седмица, когато през февруари отива в болница за лечение на силно главоболие. Лекарите я изпращат у дома с лекарства, но не правят компютърна томография. На следващата сутрин тя се събужда, борейки се да диша.

В болницата откриват, че има кръвни съсиреци в мозъка ѝ и след неуспешна операция за облекчаване на налягането е обявена за клинично мъртва.

​В този момент до термина на бременността ѝ оставали месеци. Семейството ѝ твърди, че лекарите от "Емори" са им казали, че не могат да я свалят от животоподдържащите системи или да премахнат апаратите, които поддържат дишането ѝ, тъй като законът в щата забранява абортите след откриване на сърдечна дейност, около шест седмици след забременяването.

