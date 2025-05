Поддържат жива бременна жена в кома, заради закона за абортите в САЩ

Б ременна жена в щата Джорджия, която е в състояние на мозъчна смърт от три месеца, е поставена на животоподдържащи апарати, за да износи нероденото си дете.

Този случай е вследствие на строгите закони против абортите в щата Джорджия

Жената може да остане в това състояние още месеци, пише The Guardian.

Строги ограничения и забрани за аборти

Този случай е последица от новите забрани за аборти, въведени в различни щати на САЩ, след като Върховният съд отмени историческото решение по делото Роу срещу Уейд през 2022 г.

She has been on life support for more than 90 days with weeks to go in her pregnancy. Story: https://t.co/Dsc8C5TegE pic.twitter.com/nqoON1kP7n