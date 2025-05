„Трупът“, който чака бебе: Скандалният случай, който раздели САЩ

В интензивното отделение на болница в Атланта, Джорджия, лежи пациентка, чиято съдба потопи в скръб милиони нейни сънародници. Те обаче не се борят за правото на 30-годишната Адриана Смит да живее, а за правото ѝ да умре, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Адриана, местна медицинска сестра, е била бременна в деветата седмица, когато през февруари отива в болница за лечение на силно главоболие. Лекарите я изпращат у дома с някакви лекарства, но не правят компютърна томография. На следващата сутрин тя се събужда, борейки се да диша и издавайки ужасяващи гърлени звуци.

В болницата откриват, че има кръвни съсиреци в мозъка ѝ

и след неуспешна операция за облекчаване на налягането е обявена за клинично мъртва. Като се има предвид, че вече има седемгодишен син, който сега ще остане без майка, ситуацията за Адриана и нейните близки вече е била ужасна.

