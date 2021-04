Китай с ултиматум, САЩ заплашиха с ядрени оръжия

К итай предупреди Япония срещу действия, които могат да доведат до влошаване на двустранните отношения. Това изявление бе направено в събота от китайското посолство в Токио в отговор на разговорите между лидерите на САЩ и Япония и техните коментари за Хонконг, Тайван и Синцзян, съобщава „Фокус“.

„Наскоро японската страна предприе редица негативни действия по въпроси, свързани с Китай, което сериозно накърни политическото доверие между двете страни и създаде пречки пред усилията за развитие на двустранните отношения“, гласи позицията на Пекин.

„Препоръчваме японската страна да се придържа стриктно към четирите политически документа (документи за нормализиране на отношенията, подписани между двете държави през 1972, 1978, 1998 и 2008 г.) и съответните задължения, както и да гарантира, че китайско-японските отношенията не се връщат към предходните времена. Призоваваме японската страна да избегне попадането във водовъртежа на конфронтация между великите сили“.

В текста се посочва, че „преговорите и съвместните изявления на лидерите на Япония и САЩ съдържаха неоснователни обвинения срещу КНР, бяха груба намеса във вътрешните работи на Китай и оспорване на териториалната му цялост“.

„В тази връзка китайската страна изразява острото си недоволство и категорично се противопоставя на Япония и САЩ“.

По-рано посолството на Китай във Вашингтон също протестира писмено срещу изявленията на американския президент Джо Байдън и японския премиер Йошихиде Суга.

Както се отбелязва в документа, въпросите за Тайван, Хонконг, Синцзян, както и Източнокитайско море и Южнокитайско море засягат основните интереси на КНР и не позволяват външна намеса.

Президентът на САЩ и японският министър-председател по време на разговори във Вашингтон в петък се обявиха за мир и стабилност в Тайванския проток, изразиха изключителна загриженост относно положението с правата на човека в Хонконг и Китайския автономен район Синцзян, а също така се противопоставиха на едностранни действия, насочени към промяна на статуквото в Източнокитайско море и изразиха възражения срещу незаконните претенции и действия на Китай в Южнокитайско море.

Съединените щати потвърдиха решимостта си да защитават Япония съгласно съществуващия Договор за взаимно сътрудничество и гаранции за сигурност от 1960 г., използвайки всички налични средства, включително ядрени оръжия.

„Съединените щати потвърждават своята непоклатима подкрепа за сигурността на Япония в рамките на Договора за взаимно сътрудничество и гарантиране на сигурността, използвайки пълния набор от своите възможности, включително ядрени“, подчертават Байдън и Суга в съвместната декларация.

Те потвърдиха, че член Пети от двустранния договор за сигурност се прилага за островите Сенкаку (Диаою на китайски), които са под японски контрол и са обект на териториален спор с Китай.

„Заедно ние се противопоставяме на всякакви едностранни действия, целящи да подкопаят японското управление на островите Сенкаку“, пише в декларация.

Според член Пети на Договора за взаимно сътрудничество и гаранции за сигурност между САЩ и Япония от 1960 г. всяка от двете държави разглежда военна агресия срещу другата като заплаха за националната си сигурност и има право да действа в това отношение в съответствие с разпоредбите на собствената си конституция.

Suga and Biden commit to take on China challenges and affirm Taiwan stance. “‘Together, we oppose any unilateral action that seeks to undermine Japan’s administration of the Senkaku Islands,’ the two leaders said in the statement.”https://t.co/SYPyTRsyFx