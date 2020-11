15 страни създадоха най-голямата в света зона за свободна търговия

Н а виртуална среща в Ханой 15 държави от Азиатско-Тихоокеанския район постигнаха мащабно споразумение за световна търговия - най-голямото в света като брутен вътрешен продукт на страните, участващи в него. Това стана след осем години преговори. Новината съобщи виетнамският премиер Нгуен Суан Фук.

Регионалното всеобхватно икономическо споразумение (РВИП/RCEP) предвижда създаването на гигантска зона за свободна търговия между десетте страни от АСЕАН (Индонезия, Малайзия, Филипините, Сингапур, Тайланд, Бруней, Мианмар, Камбоджа и Виетнам), Китай, Япония, Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия. Страните от споразумението произвеждат 30% от световния БВП, а населението им възлиза на 2,2 милиарда души.

Идеята за пакта е от 2012 г. и е смятана за китайския отговор на подобна американска инициатива, която впоследствие отпадна. Индия също се очакваше да се присъедини към него, но се отказа, опасявайки се, че пазарът й ще бъде залят от евтини китайски стоки.

Когато заработи, споразумението ще намали митата, ще създаде общи търговски правила и ще улесни веригите за доставки. То ще обхваща търговия, услуги, инвестиции, електронна търговия, телекомуникации и авторски права.

