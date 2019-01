Семена на памук, транспортирани от китайската мисия Чан'ъ-4 на Луната, покълнаха. Това съобщи Китайската национална космическа администрация.

За първи път биологичната материя расте на Луната, което се разглежда като значителна стъпка към дългосрочното изследване на Космоса от човечеството.

Чан'ъ-4 е първата мисия до далечната страна на спътника на Земята, която никога не е видима от нашата планета. Там температурите падат до минус 173 градуса и се покачват до над 100 градуса по Целзий.

Тези условия са изключително предизвикателство за учените. Китайската мисия пренася малък контейнер с почва и семена на памук, картофи, дрожди, както и яйца от плодова муха.

Целта е да се формира миниатюрна биосфера - изкуствена, самоподдържаща се среда.

Контейнерът, който е висок само 18 см и тежи едва 3 кг., е разработен от учените от 28 китайски университета. Освен защита от външните условия, той осигурява хранителни вещества, вода и достъп до светлина на биологичните организми в него.

„Запознаването с развитието на тези растения в среда с ниска гравитация ще ни позволи да положим основите на бъдещото създаване на лунна база“, коментира един от създателите на проекта.

До този момент подобни експерименти са извършвани успешно само на Международната космическа станция. Данните на китайската мисия до момента показват, че в бъдеще астронавтите няма да бъдат непреодолими проблеми, опитвайки се да отглеждат собствени култури на Луната в контролирана среда. Успехът на експеримента на спътника на Земята ще означава, че и на Марс, където условията не са толкова екстремни, също могат да бъдат създадени биосфери.

Официалният вестник на управляващата в Китай Комунистическа партия посочва, че покълването на семената е „първият биологичен експеримент на човечеството на Луната“.

