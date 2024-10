Най-младият китайски екипаж успешно достигна Космоса

К итайски космически кораб с екипаж от трима души, включително първата жена космически инженер в страната, успешно се свърза с космическата станция Tiangong след повече от шест часа полет.

Екипажът ще използва станцията като база в продължение на шест месеца за провеждане на експерименти и космически разходки, докато Пекин събира опит и информация в подготовка за евентуална мисия до Луната до 2030 г.

#OpenComment That #ShenzhouXIX has on board an experienced astronaut and two Gen Y astronauts, one of them a female scientist, shows China's astronaut base will help sustain it. There are ample talents for China's #space sector. @zzxang86 https://t.co/XYw1YWvJYR pic.twitter.com/KAeCc8v6DP