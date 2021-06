Китай показа „Тайната вечеря“ на Г-7 (СНИМКА)

К итай нанесе удар по лидерите от Г-7 със зловеща карикатура на „Тайната вечеря“ на Запада, след като Австралия получи подкрепа в настояването си за ново разследване на произхода на COVID-19, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Карикатурата, озаглавена „Последната Г-7“ е пародия на шедьовъра на Леонардо да Винчи „Тайната вечеря“, която изобразява последната вечер на Исус Христос преди да бъде разпнат и показва САЩ, Великобритания, Италия, Канада, Япония, Германия, Франция, Индия и Австралия в образа на националните им животни, които правят

заговор да „управляват света“.

Chinese trolls take swipe at G7 with cartoon of West's 'last supper' pic.twitter.com/DfOJVP6XsX