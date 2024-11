Китай осъди журналист за шпионаж

К итай осъди бивш журналист на седем години затвор за шпионаж, потвърди семейството му пред BBC в петък. Донг Юю, 62 г., който беше задържан през 2022 г., е известен със своето активно участие в академичните и журналистическите кръгове в САЩ и Япония, както и със срещите си с чуждестранни дипломати.

По време на ареста Донг е бил старши служител в Guangming Daily, един от петте основни вестника, свързани с Китайската комунистическа партия. Според семейството му, двама японски дипломати, с които той се е срещал, са били посочени като „агенти на шпионска организация“, която, според китайските власти, представлява японското посолство.

Chinese journalist and former Harvard fellow sentenced to 7 years https://t.co/6lhhzVaPOQ