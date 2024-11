„Свръхгигантско“ находище на злато е открито в Китай, 8 пъти по-голямо от Статуята на свободата

У чени от Китай са открили „свръхгигантско“ находище на висококачествена златна руда, скрито в близост до някои от съществуващите златни мини в страната. Огромният резерв, който може да е най-големият единичен резервоар на ценния метал, останал на Земята, струва милиарди долари и доведе до скок на световната цена на златото до почти рекордни стойности.

Новото находище е открито в златното находище Вангу в североизточната част на провинция Хунан, съобщиха представители на Геоложкото бюро на провинция Хунан (GBHP) пред китайските държавни медии на 20 ноември.

Работниците са открили повече от 40 златни жилки, които съдържат около 300 тона злато на дълбочина до 2000 метра.

'Supergiant' gold deposit discovered in China is one of the largest on Earth — and is worth more than $80 billion (or about 1/10th the 2024 US military budget) https://t.co/txmckHERS7