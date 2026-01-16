Свят

Денис Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни

Зеленски въведе извънредно положение в енергийния сектор

16 януари 2026, 15:44
Денис Шмигал: Резервите от енергийни суровини в Украйна са за повече от 20 дни
У крайна разполага с резерви от гориво за повече от 20 дни, съобщи министърът на енергетиката Денис Шмигал пред парламента, като определи общото състояние на енергийната система в страната като „много трудно“ след поредица от руски ракетни и дронови удари по критичната инфраструктура, предаде Ройтерс.

Шмигал, който пое поста си по-рано тази седмица, заяви, че най-тежка остава ситуацията в Киев, както и в областите Днепропетровска, Харковска и Одеска, както и в населени места близо до фронтовата линия. Там хиляди домакинства са без електроснабдяване и отопление в продължение на дни, при температури под нулата.

„В някои градове и региони подготовката за зимата се е провалила. За двата дни, откакто съм на поста, виждам, че много процеси ясно буксуват“, заяви министърът. По думите му няма нито една електроцентрала в Украйна, която да не е била атакувана.

Зеленски обявява „извънредно положение“ в енергийния сектор

В сряда президентът Володимир Зеленски обяви, че ще въведе извънредно положение в енергийния сектор, с цел да се навакса загубеното време и да се овладеят прекъсванията в електроснабдяването след продължителните руски удари.

Шмигал нареди спешен внос на електроенергия, като уточни, че за да покрие потреблението си, Украйна трябва да инсталира между 2,2 и 2,7 гигавата (GW) нови генериращи мощности до края на 2026 година.

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

