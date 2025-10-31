Свят

Катастрофа в Карибите: Мелиса уби 44 души, хиляди без ток

Скоростта на ветровете беше значително над минималното ниво на най-високата степен в класификацията

31 октомври 2025, 08:07
Катастрофа в Карибите: Мелиса уби 44 души, хиляди без ток
Последиците от урагана "Мелиса" в Ямайка   
Източник: БТА/AP

Б роят на жертвите на урагана „Мелиса“ достигна 44 души, след като бурята предизвика разрушения в големи части на северните Карибски острови и набра скорост, докато се приближаваше към Бермудските острови, предаде Ройтерс, позовавайки се на официални доклади.

Министърът на информацията на Ямайка каза пред агенцията, че е потвърдена смъртта на най-малко 19 души, но властите продължават издирвателните и спасителните операции.

Бурята остави хиляди хора без електричество, отнесе покриви на сгради и разхвърля отломки на голяма площ

 Армията на Ямайка извика персонал от резерва да се яви на служба, за да помогне със спасителните операции.

Ураганът "Мелиса"
13 снимки
Ураганът Мелиса
Ураганът Мелиса
Ураганът Мелиса
Ураганът Мелиса

„Мелиса“ достигна сушата в Югозападна Ямайка във вторник като ураган от категория 5 – най-силният ураган, директно удрял карибската държава, и първият силен ураган от 1988 г. насам.

Скоростта на ветровете беше значително над минималното ниво на най-високата степен в класификацията.

Метеоролозите на „АккуУедър“ заявиха, че това е вторият по сила атлантически ураган в историята по отношение на силата на вятъра при достигане на сушата.

Според прогнозите щетите и икономическите загуби в западните Кариби се оценяват на стойност между 48 и 52 млрд. долара.

Властите в Хаити, която не беше ударена директно от урагана, но от дни беше изложена на поройни дъждове от бавно придвижващата се буря, съобщиха за 25 смъртни случая,

повечето в южния град Пти-Гоав, където река излезе от коритото си.

„Мелиса“ удари и Източна Куба, където около 735 000 души бяха евакуирани, но до четвъртък не бяха регистрирани смъртни случаи, въпреки големите поражения по къщите и насажденията.

По темата

Източник: БТА/Валерия Динкова    
ураган Мелиса жертви Ямайка Хаити Куба разрушения Карибски острови категория 5 икономически загуби наводнения
Последвайте ни
Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Окончателно: САЩ отмениха срещата между Тръмп и Путин в Будапеща

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

С над 40 глоби и двукратно отнемана книжка: Шофьор дрифтира пред полицаи в Сливен (ВИДЕО)

Русия твърди, че ядреното торпедо

Русия твърди, че ядреното торпедо "Посейдон" може да "парализира цели държави"

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Твърдотелни батерии, водород и V8: Toyota ще предлага всичко за всички

Твърдотелни батерии, водород и V8: Toyota ще предлага всичко за всички

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

От "Величие" отговориха на МЕЧ: Всички разходи по кампании и субсидии са отчетени

България Преди 1 час

Радостин Василев обвини депутати и председателя на „Величие“ в нарушения, свързани с документни престъпления с източване на държавен ресурс

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Пийт Хегсет: САЩ не търсят конфликт, ще продължат твърдо да защитават интересите си

Свят Преди 1 час

Американският министър на отбраната се срещна с китайския си колега Дун Цзюн

Започва акция "Зима", за какво да внимават шофьорите

Започва акция "Зима", за какво да внимават шофьорите

България Преди 2 часа

Тя е свързана с безопасността както на водачите, така и на пешеходците през студените месеци

Предявяват материалите по делото срещу Благомир Коцев

Предявяват материалите по делото срещу Благомир Коцев

България Преди 2 часа

Пред Темида ще се изправят още четирима души

"Новият" съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

"Новият" съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Стефан и Иван вече ще играят като един участник след нарушение на правилата

,

Във Франция: Сексът без изрично съгласие е изнасилване

Свят Преди 2 часа

Дебатът по закона беше белязан от процеса "Пелико", който разтърси цяла Франция

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Любопитно Преди 2 часа

В биологията стареенето се отнася до това как с течение на времето клетките в телата ни се износват или увреждат

<p>Истинската история на фенера от тиква&nbsp;</p>

Стиснатият Джак и историята на фенера от тиква

Любопитно Преди 2 часа

20 страшни факта за Хелоуин

20 страшни факта за Хелоуин

Любопитно Преди 2 часа

От келтския произход на празника до най-бързия дълбаещ тикви в света, ето 20 факта за Хелоуин

Бенито Мусолини (в средата) води "Походът към Рим"

31 октомври: Първият фашистки режим в Европа, от който Хитлер черпи вдъхновение

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Технологии Преди 2 часа

Смелият ход цели да разграничи компанията от конкуренцията

Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли

Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Феномените определят вторите двама номинирани утре вечер

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Свят Преди 10 часа

Единствено най-голямото дете в семейството - 18-годишната Дилара Билир, оцеля в инцидента

Израел извърши нови удари в Газа

Израел извърши нови удари в Газа

Свят Преди 11 часа

Израелската армия публикува и списък с 26 бойци на "Хамас", които са били главните цели на бомбардировките

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

Свят Преди 11 часа

Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

Някои хора не си отиват – просто спират да чакат

Edna.bg

Дневен хороскоп за 31 октомври, петък

Edna.bg

В Левски притеснени заради голмайстора си

Gong.bg

Бойко Борисов с гол при победа на Витоша, разписаха се и двама бивши национали

Gong.bg

Гласът зад бурката: Разказ на жена, избягала от режима на талибаните в Афганистан, за да диша свободно

Nova.bg

Шофьор избяга от катастрофа, удари светофар и се заби в дърво

Nova.bg