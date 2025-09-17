Мъж е с опасност за живота след катастрофа с нерегистриран мотоциклет в Бургас

Д ве катастрофи с участието на мотористи са станали на територията на Област Бургас във вторник. Един от шофьорите е в болница с опасност за живота, съобщават от полицията.

Първият инцидент е станал около 16.20 часа в района на кръстовище с равнозначни пътища в руенското село Разбойна.

29-годишен мъж от селото управлявал мотоциклет без регистрационни номера, когато не пропуска и се блъска в движещ се отдясно лек автомобил. 55-годишният шофьор, който е от село Разбойна като моториста, не е пострадал.

Младият водач на двуколесното превозно средство обаче е с пукнат череп и хематом на мозъка. Той е настанен за лечение в бургаска болница с опасност за живота.

По-късно същия ден,

около 19.55 часа, на бул "Проф. Яким Якимов" в Бургас лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 43-годишна бургазлийка не спира на пътен знак "Стоп" и отнемайки предимството блъска мотоциклет, управляван от 34-годишен бургазлия.

Мъжът е получил фрактура на палеца на дясната ръка. Той е прегледан в болница и е освободен за домашно лечение.