От тези избори се решава бъдещето на света

Н ай-важният ресурс на бъдещето не е петролът, а т. нар. редкоземни метали. Китай има от тях в изобилие и това му позволява да участва в производството на редица водещи технологии – от мобилни телефони, през електромобили до ракети.

Има и други места, където могат да се добиват тези суровини. Едно от тях, благодарение на глобалното затопляне, е Гренландия.

Формално тя е автономна територия на Дания, но Китай, САЩ и ЕС яростно се конкурират за достъпа до гренландските редкоземни метали.

Гренландия гласува днес на предсрочни избори, които могат да имат големи последици в международен план. Обширната територия има население от едва 56 000 души.

Големият коз на Китай във войната с Тръмп

Икономиката на Гренландия досега разчита на риболова и датските субсидии, но топенето на ледовете и плановете за мина за редкоземни метали, могат да променят хода на гласуването.

Всъщност минният проект стана причина за разпадането на правителството и доведе до изборите.

Русия настъпва в Арктика, строи най-мощния ледоразбивач в света

Компанията, която е собственик на обекта, обяви, че мината има „потенциала да се превърне в най-значимия западен световен производител на редкоземни метали”.

Партията „Симуит” („Напред”) подкрепя добива с аргумента, че това ще осигури стотици работни места и ще генерира стотици милиони долари годишно в продължение на няколко десетилетия, което може да доведе до по-голяма независимост от Дания.

Опозиционната инуитска партия „Атакатигиит” („Общност на хората”) обаче се противопоставя на мината, опасявайки се от радиоактивно замърсяване и токсични отпадъци.

Учени: Земята е загубила "потресаващо" количество лед

Собственикът на обекта е австралийска компания, зад която обаче стои китайски инвеститор.

Всички си спомнят как президентът Доналд Тръмп предположи през 2019 г. САЩ да купят Гренландия. Дания бързо отхвърли идеята като „абсурдна”. Но САЩ имат военна база в гренландския град Туле и предлагат милиони долари помощи на местните власти.

Самата Дания призна важността на Гренландия през 2019 г., когато за първи път я постави като топ приоритет в програмата си за национална сигурност.

През март тази година мозъчен тръст стигна до заключението, че Великобритания, САЩ, Австралия, Канада и Нова Зеландия трябва да се съсредоточат върху Гренландия, за да намалят зависимостта си от Китай.

Огромно парче лед се откъсна от най-големия ледник в Гренландия

Добивът на редкоземни метали обаче не е единственият проблем. Глобалното затопляне разтапя ледовете на Арктика. Богатият на природни ресурси, недокоснат от хората досега регион, вече е обект на противопоставяне. Русия бързо настъпва и увеличава военното си присъствие. А Гренландия се явява отлично място, от което Западът да се противопостави на руското настъпление.

