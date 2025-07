Как фатален инцидент сложи край на президентските надежди на Тед Кенеди

Н а 25 юли 1969 г., преди 56 години, сенатор Едуард „Тед“ Кенеди се призна за виновен в бягството си от местопроизшествие, при което загина млад помощник. Но Кенеди остави много въпроси без отговор, пише BBC.

„Има хора тук, които очевидно смятат, че това лято тук са се случили грозни и нечестни неща“, каза репортерът на Би Би Си Брайън Сакстън през август 1969 г. Той стоеше пред съдебната палата в Едгартаун, Масачузетс, където щеше да се проведе разследването на това, което вече ставаше известно като „инцидентът на Чапакуидик“. Месец по-рано американският сенатор Едуард „Тед“ Кенеди се яви в същата съдебна палата, за да се признае за виновен в бягство от местопроизшествието на автомобилна катастрофа. Неговата млада спътничка, Мери Джо Копечне, беше убита.

Двамата бяха на парти в наета вила на остров Чапакуидик, популярна дестинация за почивка на богатите и известните в САЩ, достъпна само с ферибот от Мартас Винярд. „Това последно фатално пътуване на 18 юли вече породи доста противоречиви истории“, съобщава Сакстън. „Истории, които бяха използвани от много американски журналисти в политически ущърб на сенатор Кенеди.“

По това време Теди е единственият оцелял син от влиятелната политическа династия Кенеди. Семейството е преживяло поредица от трагедии през предходните години. По-големият брат на Теди, президентът на САЩ Джон Ф. Кенеди, е убит в Далас през 1963 г. Най-големият от четиримата синове Кенеди, Джо-младши, е убит, изпълнявайки тайна военна мисия през 1944 г., а сестра му Кейтлин загива в самолетна катастрофа над Франция през 1948 г. Друга сестра, Розмари, е лоботомизирана на 23-годишна възраст, когато баща им Джоузеф се притеснява за поведението ѝ. В крайна сметка тя ще прекара по-голямата част от живота си в институция. Малко повече от година преди инцидента в Чапакуидик, другият брат на Теди, сенатор Робърт Ф. Кенеди, е застрелян, докато води кампания в Лос Анджелис за президентската номинация на Демократическата партия.

Всъщност, събирането на 18 юли беше събиране на хора, работили по злополучната политическа кампания на покойния му брат. Сред присъстващите гости беше група от шест жени политически стратези, известни като „Момичетата от котелната стая“ заради горещия офис без прозорци, където работеха във Вашингтон. Една от тези жени беше 28-годишната Копечне, която беше работила по формулировката на речта на Боби, с която обяви кандидатурата си за президент. Нарастваше убеждението, че Тед ще сложи политическата мантия на брат си. През януари, преди събирането на предизборната кампания на РФК, той беше избран от Демократическата партия за най-младия лидер на мнозинството в Сената. Сега се смяташе, че той ще бъде кандидатът на партията, който ще се изправи срещу президента на САЩ Ричард Никсън. Имаше обещаващи признаци, че за пореден път един Кенеди ще седне в Белия дом.

Купонът в Чапакуидик все още беше в разгара си, когато някъде след 23:00 часа сенатор Кенеди и Копечне решиха да си тръгнат. Според показанията, които той по-късно даде пред полицията, Кенеди предложил да закара Копечне до фериботния терминал, за да може тя да хване последния ферибот обратно до Едгартаун, където се намираше хотелът ѝ. Тя обаче не казала на приятелите си, че си тръгва, и оставила чантата и ключа от стаята си на партито. Именно по пътя към ферибота се случил инцидентът.

„Сенаторът каза, че е сгрешил в една тъмна нощ и се е изгубил, въпреки че е известно, че е познавал острова“, каза Сакстън. Докато Кенеди шофирал по неосветения път Дайк, колата му се отклонила от тесен дървен мост без парапети и се потопила в студено езеро. Колата се приземила с главата надолу и веднага започнала да се пълни с вода.

„Спомням си, че докато студената вода нахлуваше около главата ми, си помислих, че със сигурност се давя“, щеше да каже Кенеди по-късно в телевизионно обръщение на 25 юли 1969 г. „Тогава водата влезе в дробовете ми и аз наистина имах усещането за давене“.

Бягство от местопроизшествието

Кенеди успял да се освободи от превозното средство и да доплува до повърхността. Той казал на полицията, че е извикал името на Копечне и въпреки многократните гмуркания във водата, не успял да я спаси от потъналата кола.

Тогава сенаторът решил да се върне пеша на партито, като подминал няколко къщи по пътя, където би могъл да потърси помощ. Когато стигнал до вилата, събирането все още било в ход, но Кенеди не уведомил властите или другите гости за случилото се. Вместо това, той само разказал за инцидента на приятеля си Пол Маркам - бивш прокурор на САЩ за Масачузетс - и на братовчед си Джоузеф Гарган. Двамата мъже се върнали с кола с Кенеди до моста Дайк и се редували да се гмуркат във водата, за да се опитат да стигнат до Копечне, но били осуетени от силните приливни течения.

Гарган и Маркъм отишли с Кенеди до фериботния кей. И двамата го убеждавали да съобщи за инцидента в полицията и след това се върнали на купона, но и те не разказали на никого за случилото се. Тъй като вече нямало фериботи, които да го отведат от остров Чапакуидик, Кенеди решил да преплува 150 метра през канала до Едгартаун. Мокър и изтощен, той се върнал обратно в хотела си, „Шайъртаун Ин“, но вместо да се обади в полицията, се качил в стаята си, съблякъл дрехите си и се строполил на леглото. Около 2:30 ч. сутринта той напуснал стаята си, за да попита персонала на хотела колко е часът, след което се върнал в леглото.

На следващата сутрин началникът на полицията в Едгартаун, Джим Арена, откликнал на обаждане, в което се съобщавало за кола във водата край моста Дайк. Когато Арена стигнал до потъналата кола, той се опитал да плува и да погледне вътре в нея, но открил, че приливът е твърде силен.

„Джон Фарар пристигна, той беше водолаз, гмурна се малко под колата, излезе и ми каза, че вътре има тяло“, каза Арена пред предаването „ Witness History “ на Би Би Си през 2014 г. „Той имаше въже, затова издърпахме тялото на тази млада дама и въпреки всички слухове за противното, тя беше напълно облечена и е ужасно да се каже това, но изглеждаше, че ако можехме да я събудим, щеше да е готова да излезе вечерта“. Фарар успя да намери и чанта от колата, принадлежаща на друга от „Момичетата от котелната“, Розмари Кио, което накара Арена да повярва, че е идентифицирал жертвата.

Няма и капка истина в широко разпространените подозрения за неморално поведение, които бяха изразени – Едуард Кенеди

Началникът на полицията се обадил в участъка си, за да провери дали могат да намерят Кенеди, само за да му кажат, че сенаторът вече го чака в кабинета му. „Върнах се с колата до участъка“, каза Арена, „влязох в кабинета и там беше сенатор Кенеди и казах, че съжалявам за госпожица Киоу, защото си помислих, че младата дама може да е точно тя, а той каза, че не е Розмари Киоу, а госпожица Копечне.“

„Кенеди не изглеждаше сякаш е ранен или нещо подобно, всъщност изглеждаше с бистър поглед, нормален. Не изглеждаше разстроен или със сигурност не изглеждаше под влиянието на каквото и да било. Излишно е да казвам, че нямах никаква представа за изтичането на времето и всичко останало, преди да получа показанията“.

Спекулации и твърдения

Близо 10 часа са изминали между инцидента и съобщаването от Кенеди за него. Арена каза пред BBC Witness History, че макар да има ясни въпроси относно случилото се онази нощ, „за да обвините някого в това, трябва да можете да установите, че е извършено незаконно действие. С други думи, той е шофирал с превишена скорост или нещо е допринесло за излизането му от пътя и от моста, а ние нямахме начин да докажем това“. Предвид изминалото време, „нямаше да е голямо доказателство, ако бъде направен тест за алкохол, така че по същество ни оставаше напускане на местопроизшествието, след причинени телесни повреди, но това беше всичко“.

Веднага след това новината за инцидента в Чапакуидик беше до голяма степен засенчена от широко разпространеното медийно отразяване на кацанията на Аполо 11 на Луната и това, че Нийл Армстронг стана първият човек, стъпил на Луната на 20 юли 1969 г. Но интересът към историята се увеличи, когато Кенеди, носещ шина на врата, присъства на погребението на Копечне два дни по-късно със съпругата си Джоан. Тялото на Копечне беше транспортирано по въздух до Пенсилвания, за да бъде погребано без аутопсия, и странните обстоятелства и неотговорените въпроси около инцидента започнаха да се появяват в заглавията на вестниците.

По времето, когато Кенеди се призна за виновен на 25 юли, пресата беше стигнала до Едгартаун, за да отрази историята. Сенаторът получи двумесечна условна присъда и загуба на шофьорската си книжка за една година. Същата вечер той направи изказване пред националната телевизия, за да изрази разкаянието си за смъртта на Копечне и да се опита да обясни своята версия за събитията и поведението си онази нощ. „Няма никаква истина, никаква истина в широко разпространените подозрения за неморално поведение, отправени към моето и нейното поведение по отношение на онази вечер“, каза той.

Кенеди отрече, че е „шофирал под въздействието на алкохол“ и каза, че въпреки че е бил в състояние на шок, е непростимо, че „не е съобщил за инцидента веднага в полицията“. Той каза: „Бях обзет, откровено казано, от смесица от емоции: скръб, страх, съмнение, изтощение, паника, объркване и шок“.

Но няколко подозрителни детайла подхраниха спекулациите. „Има толкова много неща“, каза Арена пред Би Би Си. „Например, дори сутринта, когато ни се обадиха за инцидента, той беше видян в хотел „Шайъртаун Ин“, където беше отседнал, да закусва по донякъде небрежен начин“. Вестник „Манчестър Юниън Лийдър“ твърди, че са били осъществени множество телефонни разговори на дълги разстояния, които са били таксувани от кредитната карта на Кенеди, преди той да информира полицията. Имаше твърдения, че е помолил „братовчед си да каже, че е шофирал колата, но си е променил решението“, каза Саксън. „И че не е направил това импулсивно плуване обратно до континента, а вместо това приятели са му осигурили лодка“.

С все повече хора, които дадоха показания, нарастваше впечатлението, че на обществеността не се разкрива цялата история. Заместник-шериф Кристофър „Хък“ Лук свидетелства, че е видял колата на Кенеди, с Копечне и Кенеди в нея, около 00:40 ч. на 19 юли – повече от час след като Кенеди каза, че колата е паднала от моста. А Джон Фарар, водолазът, който извади тялото на Копечне, свидетелства, че вярва, че тя е оцеляла във въздушен джоб в потопеното превозно средство до половин час, преди да се задуши – противно на официалното решение, че се е удавила.

В крайна сметка официалното разследване не доведе до повдигане на обвинение и делото беше приключено, но инцидентът хвърли дълга сянка. Семейство Копечне бяха съкрушени от смъртта на единственото си дете. Съпругата на Кенеди, Джоан, претърпя спонтанен аборт малко след като присъства на погребението на Копечне. Кенеди беше победен като лидер на мнозинството в Сената през 1971 г. и в годините след това се развиха различни теории относно инцидента, последиците от него и защо Кенеди се забави толкова много, за да го съобщи. Тези продължаващи съмнения означават, че той никога няма да си осигури номинацията на партията си за президент. Той обаче ще продължи да служи като сенатор в САЩ до смъртта си през 2009 г. Известен като „лъвът на Сената“, той беше един от най-ефективните законодатели на Демократическата партия, известен със способността си да изгражда съюзи между партийни линии, за да прокара законодателството в областта на образованието, имиграцията и здравеопазването.

Но мистериите около трагичната смърт на младата жена в центъра на инцидента в Чапакуидик ще останат неразкрити. „Никой никога няма да разбере, защото е имало само двама свидетели на цялото нещо“, каза Арена. „Единият беше мъртъв, а другият вече е починал“.