„Пришълецът“ в Сената: Сенатор Джон Кенеди плаши американците с радиоактивни скариди

Скандално предупреждение в Сената: „Ще ви порасне допълнително ухо“

9 септември 2025, 10:54
„Пришълецът“ в Сената: Сенатор Джон Кенеди плаши американците с радиоактивни скариди
Източник: Getty Images

В необичаен момент в Сената, републиканският сенатор от Луизиана Джон Кенеди предупреди в сряда, че яденето на радиоактивни скариди, продавани в американски магазини, може да превърне хората в чудовището от научнофантастичния филм на ужасите „Пришълецът“, пише Independent.

FDA разшири изтеглянето на продукти със скариди миналата седмица заради възможно замърсяване с радиоактивния изотоп Цезий-137. Засегнати са близо 45 000 опаковки. Освен това на 19 август бяха изтеглени и определени замразени скариди, продавани в една от най-големите вериги хранителни вериги в САЩ.

Заставайки пред разпечатана снимка на страховитото създание от филма от 1979 г., Кенеди заяви:

„Ето така може да изглеждате, ако ядете част от суровите замразени скариди, които се изпращат в САЩ от други държави. Как може да заприличате на извънземното от ‘Пришълецът’? Защото скаридите са радиоактивни.“

Той продължи:

„Това ще ви убие, дори и да не ви превърне в пришълеца – ако ядете тези неща, гарантирам ви, че ще ви порасне допълнително ухо.“

Във филма, режисиран от Ридли Скот и първи от поредицата научнофантастични трилъри, член на екипажа на космически кораб започва да се чувства все по-зле – докато съществото, показано на снимката на Кенеди, не избухва от стомаха му и не се развихря на борда.

Клип от изявлението на сенатора, публикуван в сряда в акаунта му в X малко преди 18:00 EST, вече има над 1,2 милиона гледания.

FDA съобщи в понеделник, че е открила ниски нива на радиоактивния изотоп Цезий-137 в пратка замразени скариди от индонезийска фирма, макар че тази пратка не е стигнала до американския пазар.

Според FDA нивата са значително под границите за безопасност и не представляват непосредствен риск за здравето, но при продължително излагане могат да повишат риска от рак.

Като предпазна мярка, агенцията препоръчва на потребителите да изхвърлят всички изтеглени сурови или сготвени замразени скариди и съветва търговците да не продават и да не предлагат за консумация засегнатите продукти. Всеки, който има притеснения относно евентуално излагане, трябва да се консултира с медицински специалист.

Изказването на Кенеди предизвика хиляди реакции заради сравненията му, напомнящи на филмова сцена.

На заглавната снимка: Модел на съществото от филмовата поредица „Пришълецът“, изложен по време на фотосесия в Музея на науката

Джон Кенеди радиоактивни скариди Пришълецът филм FDA изтегляне на хранителни продукти Цезий-137 хранителна безопасност замърсяване на храни американски сенатор здравен риск
