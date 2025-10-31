Семейство Тръмп посрещна свои двойници в Белия дом

П резидентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания раздадоха шоколади на стотици костюмирани деца по време на празненството за Хелоуин в Белия дом в четвъртък вечер - само няколко часа след като държавният глава се завърна от петдневна визита в Азия, пише The Post .

Въпреки уморителното 41-часово пътуване с Air Force One до Малайзия, Япония и Южна Корея, 79-годишният президент изглеждаше в отлична форма. Пилотът на президентския самолет съобщи, че за тази обиколка Тръмп е изминал общо 20 027 мили, като се е прибрал във Вашингтон едва два часа и половина преди началото на празника.

Източник: Getty Images

Под звуците на „Thriller“ на Майкъл Джексън, изпълнена от оркестъра US Air Force Strolling Strings, президентската двойка се появи под Южния портик на Белия дом, украсен с издълбани тикви и есенни листа.

Сред гостите бяха семейства на военни, служители на реда, приемни семейства, както и представители на администрацията с децата си.

Най-популярните костюми бяха на супергерои, принцеси, духове и скелети.

Особено внимание Тръмп и съпругата му обърнаха на трима братя и сестри, облечени като агент на Сикрет сървис, президент и първа дама. Президентът дори поздрави своя „двойник“ с high-five, а след това помоли децата да се обърнат за снимка. Към репортерите той се усмихна и посочи малката „Мелания“.

Сред участниците във вечерта бяха и прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит и заместник-началникът на кабинета Стивън Милър. Левит и съпругът ѝ бяха довели едногодишния си син, облечен като тиквичка, а Милър бе засечен да се опитва да укроти малкия си син, маскиран като дух, докато съпругата му Кейти държеше другото им дете – в костюм на скелет.

Източник: Getty Images

Едно от най-нестандартните преображения беше на момче, което се появи облечено като… тоалетна с надпис „Wide Load“ („Широк товар“) на гърба. Тръмп се засмя и му подаде шоколадов десерт.

Сред най-оригиналните идеи беше и семейство, превърнало детската си количка във впечатляваща реплика на McDonald’s.Хелоуин в Белия дом е ежегодна традиция. Миналата година бившият президент Джо Байдън предизвика вълна от шеги, след като на същото събитие се престори, че хапе няколко бебета - едно от които в костюм на пиле.

Източник: Getty Images

Може би най-запомнящият се Хелоуин на Доналд Тръмп остава от 2019 г., когато по време на първия си мандат постави шоколадово блокче върху главата на дете, маскирано като Миньон. Тази година той повтори жеста - този път към малчуган с неуточнен костюм и забавно плоска шапка.