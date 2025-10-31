Любопитно

Семейство Тръмп посрещна свои двойници в Белия дом

31 октомври 2025, 11:54
Семейство Тръмп посрещна свои двойници в Белия дом
Източник: БТА/AP

П резидентът Доналд Тръмп и първата дама Мелания раздадоха шоколади на стотици костюмирани деца по време на празненството за Хелоуин в Белия дом в четвъртък вечер - само няколко часа след като държавният глава се завърна от петдневна визита в Азия, пише The Post.

Въпреки уморителното 41-часово пътуване с Air Force One до Малайзия, Япония и Южна Корея, 79-годишният президент изглеждаше в отлична форма. Пилотът на президентския самолет съобщи, че за тази обиколка Тръмп е изминал общо 20 027 мили, като се е прибрал във Вашингтон едва два часа и половина преди началото на празника.

Източник: Getty Images

Под звуците на „Thriller“ на Майкъл Джексън, изпълнена от оркестъра US Air Force Strolling Strings, президентската двойка се появи под Южния портик на Белия дом, украсен с издълбани тикви и есенни листа.

Сред гостите бяха семейства на военни, служители на реда, приемни семейства, както и представители на администрацията с децата си.

Най-популярните костюми бяха на супергерои, принцеси, духове и скелети.

Особено внимание Тръмп и съпругата му обърнаха на трима братя и сестри, облечени като агент на Сикрет сървис, президент и първа дама. Президентът дори поздрави своя „двойник“ с high-five, а след това помоли децата да се обърнат за снимка. Към репортерите той се усмихна и посочи малката „Мелания“.

Сред участниците във вечерта бяха и прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит и заместник-началникът на кабинета Стивън Милър. Левит и съпругът ѝ бяха довели едногодишния си син, облечен като тиквичка, а Милър бе засечен да се опитва да укроти малкия си син, маскиран като дух, докато съпругата му Кейти държеше другото им дете – в костюм на скелет.

Източник: Getty Images

Едно от най-нестандартните преображения беше на момче, което се появи облечено като… тоалетна с надпис „Wide Load“ („Широк товар“) на гърба. Тръмп се засмя и му подаде шоколадов десерт.

Сред най-оригиналните идеи беше и семейство, превърнало детската си количка във впечатляваща реплика на McDonald’s.Хелоуин в Белия дом е ежегодна традиция. Миналата година бившият президент Джо Байдън предизвика вълна от шеги, след като на същото събитие се престори, че хапе няколко бебета - едно от които в костюм на пиле.

Източник: Getty Images

Може би най-запомнящият се Хелоуин на Доналд Тръмп остава от 2019 г., когато по време на първия си мандат постави шоколадово блокче върху главата на дете, маскирано като Миньон. Тази година той повтори жеста - този път към малчуган с неуточнен костюм и забавно плоска шапка.

Хелоуин в Белия дом: Тръмп и Мелания сред костюмирани деца и забавни моменти
22 снимки
Мелания Доналд Тръмп Хелоуин
Мелания Доналд Тръмп Хелоуин
Мелания Доналд Тръмп Хелоуин
Мелания Доналд Тръмп Хелоуин
Доналд Тръмп Мелания Тръмп Белият дом Хелоуин Деца Костюми Шоколади Президентско събитие Визита в Азия Ежегодна традиция
Последвайте ни

По темата

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Флагът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

МААЕ с критично предупреждение: Руски удари застрашиха ядрени подстанции в Украйна

Свят Преди 13 минути

Генералният директор на МААЕ, Рафаеле Гроси, заяви: „Опасностите за ядрената безопасност остават много реални и постоянно присъстващи“

Г-н Андрю Маунтбатън Уиндзор

Това ли е дъното за г-н Андрю, доскоро известен като „принц“

Любопитно Преди 29 минути

Дворецът се надява най-накрая да сложи край на безкрайния нефтен разлив от лоши новини около Андрю

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

България Преди 1 час

Профилактичните прегледи, които НЗОК заплаща за всички здравноосигурени граждани, са задължителни

Тейяна Тейлър зашемети с прозрачна рокля на червения килим

Тейяна Тейлър зашемети с прозрачна рокля на червения килим

Любопитно Преди 1 час

Под прозрачната материя Тейлър носеше единствено черни бикини

<p>Член на германския Бундестаг: Част от руските дронове са &quot;направени от стиропор и шперплат&quot;</p>

"Няма млад човек, който би рискувал живота си за Мерц": АзГ води вътрешна война, която подкопава пътя ѝ към властта

Свят Преди 1 час

Вътрешните спорове в "Алтернатива за Германия" показват колко далеч е партията от поведението на реална управляваща сила

„Симфонии на безценица“ в „Темата на NOVA“

„Симфонии на безценица“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

ПП-ДБ: Това е най-левият бюджет от повече от 20 години

България Преди 1 час

Това връща България назад и увеличава дефицита, смятат депутати

Споразумението между Тръмп и Си дава на Европа (малко) време по въпроса с Китай

Споразумението между Тръмп и Си дава на Европа (малко) време по въпроса с Китай

Свят Преди 1 час

Европейските компании може да си отдъхнат, но споровете с Пекин за търговията, ресурсите и Украйна ще останат трудни за разрешаване

<p>Край на безплатното паркиране за електромобили в София, предлага Контрера</p>

Предложение: Край на безплатното паркиране в Синя и Зелена зона за електромобили в София

България Преди 1 час

Общинският съветник Карлос Контрера предлага физическите лица, които са собственици на електрически автомобили да заплащат годишен стикер за преференциално паркиране в зоните с цена 600 евро

<p>Радостин Василев: Това е невиждан случай в парламентарната история</p>

Радостин Василев: Ако Мария Илиева знае, че не е подписала декларацията си, да подаде оставка

България Преди 1 час

Случаят е невиждан в парламентарната история, заяви лидерът на МЕЧ

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

"Отличниците на България": 50 ученици получиха награди от кампанията

България Преди 1 час

,

Китай и Канада започнаха първите официални преговори от 2017 г.

Свят Преди 1 час

Канада и Китай са силно засегнати от глобалната търговска атака на Тръмп

ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ

ChatGPT за здраве: Експерт предупреждава срещу самолечение с ИИ

България Преди 1 час

Новият европейски закон, известен като EU AI Act, е влязъл в сила за целия Европейски съюз още на 1 август 2024 г., но все още не е транспониран у нас

Кирил Домусчиев

Кирил Домусчиев: Ако политиците и синдикатите не се вразумят, ни чака дежавю на кризата от 2009 г.

България Преди 1 час

"България е вицешампион в ЕС по неефикасни държавни разходи – и въпреки това леви синдикалисти и политици готвят бюджет, който ще награди тази неефикасност с още повече пари", категоричен е председателят на КРИБ

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Шокиращи нови подробности около смъртта на басиста на Limp Bizkit

Свят Преди 2 часа

Ривърс, който почина на 48-годишна възраст на 18 октомври, е издъхнал в банята на дома си във Флорида

<p>Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим</p>

Илияна Йотова за бюджета: Референдумът за еврото ни беше необходим

България Преди 2 часа

Вчера Фискалният съвет призна, че цифрите са били манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади, дефицитът ни е много по-сериозен от представениям, заяви вицепрезидентът

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg
1

До 25 градуса в първите дни на ноември

sinoptik.bg

Крал Чарлз лиши брат си Андрю от титлата „принц“

Edna.bg

Забавен ТЕСТ: Избери и разбери каква вещица си ти!

Edna.bg

Шаби Алонсо за Винисиус: В една лодка сме, гребем заедно

Gong.bg

Левски и Арда влизат в спор за бразилска перла от Mr Bit Втора лига

Gong.bg

Предлагат България превантивно да спре износа на дизел и авиационно гориво

Nova.bg

Жената, дала близо 250 000 лв. на „ало” измамници: Носих парите на пет курса до Румъния

Nova.bg